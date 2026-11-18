Guru Gochar 2027: गुरु 2027 के शुरुआती महीने जनवरी में अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करने वाले हैं। गुरु के कर्क गोचर से 6 राशियों का समय बदल सकता है। जानें गुरु किन राशियों को देंगे शुभ फल।

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, दो ग्रह ही ग्रह ऐसे हैं जिनके राशि परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। पहला ग्रह है गुरु और दूसरा शनिदेव हैं। देवगुरु बृहस्पति नए साल की शुरुआत में अपनी राशि बदलेंगे। गुरु का यह गोचर देश-दुनिया के साथ मानव जीवन पर बड़ा प्रभाव डालेगा। इस समय गुरु सिंह राशि के गोचर में हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, गुरु कर्क राशि में 1 जून 2026 को आए थे और करीब 234 दिन बाद 24 जनवरी 2027 को फिर से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और इस राशि में 25 जून 2027 तक रहेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति का होना सबसे शुभ, शक्तिशाली और उच्च माना जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, जब गुरु कर्क राशि में आते हैं तो जातकों को नौकरी में पदोन्नति, नए अवसरों की प्राप्ति होने के साथ व्यापार में विस्तार के योग बनते हैं। इस दौरान परिवार के साथ रिश्ते बेहतर होते हैं और सकारात्मकता के साथ आत्मविश्वास बढ़ता है।

कर्क राशि में सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं गुरु कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति को सबसे मजबूत या उच्च का माना जाता है। यानी कर्क राशि में आकर गुरु अपनी सबसे मजबूत स्थिति में आएंगे। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। यह राशि भावनाओं, सुरक्षा और आध्यात्मिकता से जुड़ी है। इस परिवर्तन का प्रभाव फाइनेंशियल मार्केट और प्राकृतिक स्थिति पर ज्यादा पड़ेगा।

गुरु के कर्क राशि परिवर्तन से इन राशियों को लाभ: वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति के गोचर से करियर में बड़े बदलाव के योग बनेंगे। इस समय संपत्ति लाभ के योग बनेंगे। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। धन संबंधी मामलों में विजय हासिल करेंगे। रोजी रोजगार में तरक्की मिल सकती है। अगर आपका धन या रुपया-पैसा कहीं फंसा है तो कोशिश करने से वापसी हो सकती है। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। हालांकि गोचर काल में महत्वपूर्ण निर्णयों में सावधानी रखनी होगी।

मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का कर्क राशि परिवर्तन अत्यंत फायदेमंद साबित हो सकता है। इस समय आपके लिए धन लाभ के नए अवसर बन सकते हैं। किसी नए स्रोत से धन का आगमन हो सकता है। परिवार सुख में वृद्धि हो सकती है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। वाणी आपकी प्रभावशाली रहेगी और करियर में आपका प्रभाव बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको किसी नए पद या कार्य की जिम्मेदारी मिल सकती है।

कर्क राशि: कर्क राशि वालों को गुरु गोचर काल में आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो सकती है। इस समय धन से जुड़ी चीजें स्थिर रह सकती है। करियर में सुधार के संकेत हैं। कार्यस्थल पर आपको अटके हुए कार्य या प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। अविवाहित जातकों के लिए विवाह योग बनेंगे और संतान प्राप्ति की कामना करने वालों की इच्छा पूरी हो सकती है। इस समय आप किसी सपने को पूरा करने में सफल हो सकते हैं।

कन्या राशि: कन्या राशि वालों को गुरु गोचर से संतान की उन्नति मिल सकती है। धन की स्थिति में सुधार होने से आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी संभव है। करियर में बड़े बदलाव के संकेत हैं। नौकरी से जुड़ा अगर आप कोई परिवर्तन करते हैं, तो यह अनुकूल रहेगा। रुपए-पैसों का लाभ होगा। किसी नए काम की शुरुआत करना अच्छी रहेगी।

तुला राशि: तुला राशि वालों को गुरु गोचर से धन लाभ हो सकता है। करियर में सफलता मिलने की संभावना है। भाग्य का साथ मिलेगा जिससे आप महत्वपूर्ण कार्यों को करने में सफल रहेंगे। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। नौकरी पेशा करने वालों का अनुकूल स्थान परिवर्तन हो सकता है। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

मकर राशि : मकर राशि की गुरु गोचर के दौरान स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हल हो सकती हैं। करियर में तरक्की हासिल हो सकती है। कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। अपनों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सुख में वृद्धि का अनुभव करेंगे। निवेश से जुड़े बेहतरीन अवसर मिलेंगे, जिनका आप लाभ उठा सकते हैं।