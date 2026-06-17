मकर राशि वालों की गुरु पुष्य योग से चांदी, अगले साल ही मिलेगा फिर मौका
गुरु पुष्य योग अब बनने वाला है। यह योग कई राशियों के लिए लाभकारी है। यहां हम आपको मकर राशि के बारे में बताएंगे कि इस योग इस राशि को क्या लाभ हो सकते हैं।
18 जून को कल गुरु पुष्य योग बन रहा है। इस साल का यह आखिरी गुरु पुष्य योग है। इसके बाद आपको अगले साल फरवरी तक ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। यह योग ज्येष्ठ मास की चतुर्थी के दिन लग रहा है। जो लोग गुरु की दशा में होते हैं, उन लोगों को यह योग लाभ देता है। इसलिए गुरु की दशा जिन लोगों पर चल रही है उन लोगों को इस योग का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। गुरु पुष्य नक्षत्र का संबंध गुरु से है, यह गुरुवार के दिन बन रहा है, इसलिए भी खास है और गुरु अपनी उच्च रासि में हैं, इसलिए भी खास है। यह योग कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। यह योग कई राशियों के लिए लाभकारी रहेगा, इससे मकर, मिथुन, कर्क समेत कई राशियों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। यहां हम आपको मकर राशि के बारे में बताएंगे अधिकमास के कारणआप जो शुभ कार्य नहीं कर पाए तो अब इस गुर पुष्य नक्षत्र में खरीददारी, भूमि वाहन, सोना, चांदी को खरीद सकते हैं। अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
गुरु पुष्य योग से मकर राशि वालों को क्या लाभ?
मकर राशि वालों के लिए यह योग खास लाभ के संकेत लेकर आ रहा है। आपकी राशि को इससे लाभ होगा और आने वाले समय में अचानक आप धन लाभ पा सकते हैं। आपको कहीं से अचानक धन मिलेगा, ये आपका अटका हुआ पैसा हो सकता है या आप किसी को देकर भूल गए हैं, ऐसे में आपको अचानक धन तो मिलेगा ही साथ ही आपके धन संचरण में भी वृद्धि होगी, आपकी सेविंग इस समय बढ़ सकती हैं। पर्सनल लाइफ में तो आपको लाभ मिलेगा ही साथ ही आपके एक्शन आपको लाभ दिलाएंगे, इसमें आपका कम्युनिकेशन खास रहेगा। परिवार के लोग आपको सम्मान देंगे, घर में मंगलकार्य होगें। आपको इस समय घर में पॉजिटिव एनर्जी का अहसास होगा।
अगले साल कब कब पड़ेगा गुरु पुष्य योग
आपको बता दें कि गुरु पुष्य योग इस साल 18 जून को 5.45 मिनट से शुरू होगा और सुबह 11.32 मिनट पर खत्म हो जाएगा। आपको आपस 5 घंटे हैं जब आप इस संयोग का लाभ ले सकते हैं, वैसे तो यह पूरे दिन रहता है। अगले साल फरवरी में 18 तारीख को यह संयोग बनेगा। इसके बाद 18 मार्च को गुरु पुष्य योग का संयोग बनेगा। इसके बाद अप्रैल में 15 तारीख को भी गुरु पुष्य योग का संयोग बन रहा है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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