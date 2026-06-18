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पुष्य नक्षत्र में गुरु गोचर: 18 जून से आने वाले 60 दिन इन 4 राशियों की रहेगी चांदी, ये 2 राशियां रहें सतर्क

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Jupiter pushya nakshatra transit 2026: देवगुरु बृहस्पति 18 जून को पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गुरु के पुष्य नक्षत्र में आने से कई राशियों की किस्मत चमकेगी और कुछ राशियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। जानें गुरु पुष्य नक्षत्र गोचर का राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव।

पुष्य नक्षत्र में गुरु गोचर: 18 जून से आने वाले 60 दिन इन 4 राशियों की रहेगी चांदी, ये 2 राशियां रहें सतर्क

Jupiter transit in pushya nakshatra 2026: गुरु का पुष्य नक्षत्र में गोचर अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी न्याय देवता शनि हैं और देवता स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरुवार के दिन बनने वाले गुरु पुष्य योग के दुर्लभ संयोग धन, स्थिरता, ज्ञान और समृद्धि का कारक माना जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार, गुरु 18 जून 2026 को पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 18 अगस्त तक इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, गुरु पुष्य नक्षत्र गोचर का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए यह गोचर आर्थिक स्थिरता, भाग्य का साथ और अप्रत्याशित लाभ लेकर आ रहा है। जबकि दो राशियों को इस समय सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।

गुरु पुष्य नक्षत्र गोचर: पंडित जी से जानें किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ

पंडित उपाध्याय के अनुसार, पुष्य नक्षत्र को 'नक्षत्रों का राजा' कहा जाता है। गुरु के इस नक्षत्र में गोचर को सुख-समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। गुरु के पुष्य नक्षत्र में आना एक अत्यंत शक्तिशाली और दुर्लभ संयोग है। गुरु के पुष्य नक्षत्र गोचर से मेष, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को अत्यंत शुभ परिणाम मिलेंगे। इन राशि वालों को गुरु के प्रभाव से आर्थिक मजबूती, करियर में पदोन्नति, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होगी।

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1.मेष राशि-

आर्थिक और व्यावसायिक सफलता प्राप्त होगी।

नौकरी से जुड़े अच्छे अवसर सामने आएंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे।

अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे।

इनकम के नए रास्ते या स्रोत बन सकते हैं।

निवेश के लिए अति उत्तम समय रहने वाला है।

2.मिथुन राशि-

परिवार से संबंधित परेशानियां खत्म होंगी।

भाई-बहन का साथ मिलेगा।

करियर में नई उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं।

सेहत में सुधार होगा।

भाग्य का साथ मिलेगा और आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।

3. तुला राशि-

भाग्य में वृद्धि का अनुभव करेंगे।

आत्मविश्वास और पराक्रम रंग लाएगा।

धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे।

काम के सिलसिले में यात्राएं करेंगे, जो शुभ फलदायी साबित होंगी।

सरकारी तंत्र का सहयोग मिलेगा।

धन की स्थिति में सुधार होगा।

कुंभ राशि-

भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।

करियर में नई संभावनाएं या उपलब्धि हासिल हो सकती है।

जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।

भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं।

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ये दो राशियां रहें सतर्क:

पंडित उपाध्याय के अनुसार, गुरु का पुष्य गोचर सिंह और धनु राशि के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। इस समय इन राशियों को सेहत में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं। प्रेम-संबंधों में तालमेल की कमी का अनुभव करेंगे। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। काम का दबाव बढ़ सकता है।

इन राशियों के लिए सामान्य रहेगा समय:

गुरु का पुष्य नक्षत्र गोचर वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के लिए सामान्य प्रभाव डालेगा। किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी सामने नहीं आएगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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