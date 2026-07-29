Happy Guru Purnima quotes: यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, ऐसे ही मैसेज से आप भी गुरुओं को दें सम्मान
Happy Guru Purnima Wishes 2026 in hindi:गुरु की महिमा का ज्ञान लिए तो एक जन्म नहीं कई जन्म कम पड़ जाते हैं, गुरु ही हमें सही गलत का रास्ता दिखाता है । यहां पढ़ें गुरु से जुड़े इन दोहों को
guru purnima wishes in hindi 2026 :आज गुरु पूर्णिमा है, अपने गुरु के प्रति आदर, सम्मान और उन्होंने जो दिया है उसके लिए उनका आभार प्रकट करने का दिन। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी ऊपर माना जाता है। अगर भगवान और गुरु साथ आ जाएं तो पहले गुरु को सम्मान दिया जाता है, उसके बाद भगवान का स्थान है। गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आज का दिन है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा आज बुधवार को रात 8:05 बजे समाप्त होगी। गुरु पूर्णिमा का शुभ पूजन मुहूर्त प्रातः 5:41 बजे से सुबह 9:47 बजे तक रहेगा। इस दौरान गुरु, महर्षि वेदव्यास तथा अपने आराध्य देव की पूजा-अर्चना करना विशेष फलदायी माना गया है। गुरु के महत्ता बताने के लिए कई कबीरदास ने भी अपने दोहे में अलग ही अंदाज में गुरु भक्ति को परिभाषित किया है। इसे आप अपने गुरु के साथ भी शेयर कर सकते हैं।
गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ि गढ़ि काढ़ै खोट।
अन्तर हाथ सहार दै, बाहर बाहै चोट॥
इस दोहे में गुरु की तुलना कुम्हार से की गई है और शिष्य को मिट्टी के कच्चे घड़े के समान माना गया है। जैसे कुम्हार कच्चे मिट्टी के घड़े को अंदर से हाथ से सहारा देता है और बाहर से भी संभालता है, कई बार वो बनता है, कई बार बिगड़ता है, लेकिन कुम्हार की तरह ही एक गुरु एक शिष्य को अंदर से प्रेम और सहारा और बाहर से अनुशासन में रखते हैं जिससे उसे सही रास्ते पर चलाया जा सके।
सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बनराय।
सात समुद्र की मसि करूं, गुरु गुण लिखा न जाय॥
बहुत ही सुंदर दोहा है कि इस पूरी धरती को एक कागज भी बना लूंगा और दुनिया के सभी जंगलों की लकड़ियों को कलम और सातों समुद्रों के जल को स्याही बना लिया जाए, तब भी मैं इतना छोटा हूं कि अपने गुरु के अनंत गुणों और उनकी कृपा को नहीं लिख सकता है। इतने महान है गुरु
यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान।
सीस दिये जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान॥
यह तन विष की बेल है. यानी इसमें हदार बुराईयां हैं, लेकिन एक गुरु अमृत की खान है। हममे चाहें लाख बुराई हों, लेकिन एक गुरु उन सभी को हमसे दूर करके हमें सही रास्ते पर लेकर जाता है और हमारा पथ प्रदर्शक बनता है। अपने अहंकार या शीश का त्याग करके भी एक सच्चा आपको मिल रहा है तो समझ लें कि इससे ही गुरु की प्राप्ति होती है। इसे बहुत सस्ता सौदा समझना चाहिए।
गुरु गोविंद दोउ खड़े, काके लागू पाँय।
बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय॥"
संत कबीर ने गुरु को गोविंद यानी भगवान से भी ऊपर कहा है। अगर ये दोनों आपके सामने एक साथ आ जाएं तो पहले गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि वहीं हैं जो आपको ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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