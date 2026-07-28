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Guru Purnima: क्या है व्यासपीठ, घर पर कैसे बनाएं व्यासपीठ, गुरु पूर्णिमा पर कैसे करें गुरु की पूजा

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Guru Purnima kab hai: क्या है व्यासपीठ और क्यों इस दिन व्यासजी की पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा पर जानें इसके बारे में

Guru Purnima 2026
गुरु पूर्णिमा व्यासपीठ क्या है

गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालु आश्रमों में पूजा करते हैं या घर पर व्यासपीठ बनाकर पूजन कर सकते हैं। इससे पहले आप व्यासपीठ बनाकर पूजन करें आपको जानना चाहिए कि व्यासपीठ क्या है। भागवत पुराण, रामकथा, हनुमान कथा, शिवमहापुराण में जहां कथावाचक बैठकर कथा सुनाता है, उसे व्यासपीठ कहते हैं। कथावाचक कोई भी कथा को शुरू करने से पहले इस पीठ की पूजा करते हैं, आपको बता दें कि व्यासपीठ सनातन धर्म में सबसे बड़ा पद है, ये गुरु वेदव्यास को समर्पित कहा जाता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा पर लोग घर में भी व्यासपीठ बनाकर पूजा करते हैं।

घरों में 24 रेखाएं खींचकर बनाएं व्यासपीठ

गुरु पूर्णिमा के दिनआध्यात्मिक गुरु, महर्षि वेद व्यास और आदिगुरु भगवान शिव की पूजा की जाती है। यह दिन महर्षि वेदव्यास के जन्मोत्सव का दिन है, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंशावतार कहे जाते हैं। इन्हें चारों वेदों का ज्ञान था, इसीलिए इन्हें जगत का प्रथम गुरु भी माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय को सभी गुरुओं का गुरु माना गया है। अगर गुरु न हों तो इष्टदेव को ही गुरु मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। माता-पिता और शिक्षक भी गुरु हैं, इनकी भी पूजा करें। गुरु पूर्णिमा पर पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालु आश्रमों में जाते हैं। ऐसा न कर पाने वाले घरों में विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर प्रत्यक्ष गुरु दर्शन का पुण्य पा सकते हैं। व्यासपीठ बनाने के लिए लकड़ी की चौकी पर श्वेत वस्त्र बिछाना होता है। उस पर पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर 12-12 रेखाएं खींचनी होती है। तदुपरांत, दसों दिशाओं में अक्षत का छिड़काव करके दिग्बंधन करना होता है। इसके बाद गुरु पूजन की प्रक्रिया शुरू होती है।

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इस दिन बना सकते हैं गुरु और ले सकते हैं गुरु दक्षिणा

अगर आपको किसी को गुरु बनाना है तो आप इस दिन गुरु बना सकते हैं और गुरु दक्षिणा ले सकते हैं। इसके लिए गुरु के पास जाएं और उनसे मंत्र लेंं, इसके बाद आपको हर काम शुरू करने से पहले गुरु का नाम लेना होगा । अगर आपके गुरु हैं तो आपको गुरुजी के दर्शन करने चाहिए, इस दिन उनके दर्शन से ही सारी सेवा हो जाती है।इस दिन साक्षात जाकर पूजा करें। इस दिन अपने सारे अवगुओं को गुरु को सौंप दें। गुरु की पूजा से हर चीज सरलता से पाई जा सकती हैं।

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गुरु पूर्णिमा तिथि पर गुरुओं को नवीन वस्त्र, दक्षिणा, ऋतुफल और मिष्ठान भेंट करने का उल्लेख है। मान्यता है कि गुरु का आशीर्वाद ही जीवन में कल्याण और सुख-सौभाग्य का मार्ग प्रशस्त करता है। जीवन में मंग कल्याण के लिए परंपरा के अनुसार श्रीसत्यनारायण भगवान का भी पूजन-अर्चन जरूरी है। गुरुकृपा से समस्त कष्ट और अनिष्ट का निवारण होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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