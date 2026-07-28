29 जुलाई को अद्भुत संयोग में गुरु पूर्णिमा, जानें सुबह-शाम के मुहूर्त और व्रत के लाभ
Guru Purnima Muhurat, Guru Purnima 2026 Vrat : इस साल की गुरु पूर्णिमा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गुरु पूर्णिमा के दिन कई दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है, जो इस दिन का महत्व बढ़ा रहा है।
Guru Purnima Muhurat, Guru Purnima 2026 Vrat : इस साल गुरु पूर्णिमा का व्रत बुधवार के दिन रखा जाएगा। धार्मिक दृष्टि से गुरु पूर्णिमा का दिन बेहद खास माना गया है। साल में एक बार गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरुओं को समर्पित है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इस साल की गुरु पूर्णिमा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गुरु पूर्णिमा के दिन कई दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है, जो इस दिन का महत्व बढ़ा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल की गुरु पूर्णिमा खास क्यों हैं, महत्व, मुहूर्त और व्रत के लाभ -
29 जुलाई को अद्भुत संयोग में गुरु पूर्णिमा, जानें सुबह-शाम के मुहूर्त और व्रत के लाभ
क्यों खास है गुरु पूर्णिमा: गुरु पूर्णिमा का महत्व
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस साल गुरु पूर्णिमा पर करीब 56 साल बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रीति योग तथा गुरु आदित्य, शश और हंस जैसे शुभ राजयोग एक साथ बन रहे हैं। मान्यता है कि इन योगों में गुरु की पूजा, दान-पुण्य और मंत्र जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।
गुरु पूर्णिमा के दिन को महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास की जयन्ती के रूप में भी मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का दिन अपने गुरुओं की सेवा और पूजा को समर्पित है।
वहीं, गुरु पूर्णिमा पर गुरु ग्रह और पूर्णिमा की ऊर्जा भी इस दिन को बेहद खास बनाती है। गुरु ग्रह, जो धर्म, भाग्य, संतान और ज्ञान के कारण माने जाते हैं। चंद्र ग्रह, जो मन, माता और भावनाओं के कारक माने जाते हैं। दोनों ही ग्रहों की ऊर्जा का प्रभाव इस दिन को महत्वपूर्ण बना रहा है।
गुरु पूर्णिमा व्रत और दान कब करना रहेगा शुभ?
पूर्णिमा तिथि प्रारम्भ: जुलाई 28, 2026 को शाम में 06:18 बजे
पूर्णिमा तिथि समाप्त: जुलाई 29, 2026 को शाम में 08:05 बजे
उदया तिथि में गुरु पूर्णिमा व्रत और दान 29 जुलाई के दिन करना शुभ रहेगा।
गुरु पूर्णिमा पर पूजा के चौघड़िया मुहूर्त
- लाभ - उन्नति सुबह 05:29 बजे से 07:10 बजे
- अमृत - सर्वोत्तम सुबह 07:10 बजे से 08:51 बजे
- शुभ - उत्तम सुबह 10:32 बजे से दोपहर 12:13 बजे
- चर - सामान्य दोपहर 03:34 बजे से शाम 05:15 बजे
- लाभ - उन्नति शाम 05:15 बजे से शाम 06:56 बजे
- शुभ - उत्तम शाम 08:15 बजे से शाम 09:35 बजे
- अमृत - सर्वोत्तम रात 09:35 बजे से 10:54 बजे
- चर - सामान्य रात 10:54 बजे से 12:13 बजे, जुलाई 30
गुरु पूर्णिमा व्रत के लाभ
- मानसिक शांति
- सुख और समृद्धि में वृद्धि
- पॉजिटिव एनर्जी का संचार
- ज्ञान में वृद्धि
- गुरु की कृपा दृष्टि बनी रहती है
- मन की शुद्धि
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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