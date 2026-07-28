Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

29 जुलाई को अद्भुत संयोग में गुरु पूर्णिमा, जानें सुबह-शाम के मुहूर्त और व्रत के लाभ

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Guru Purnima Muhurat, Guru Purnima 2026 Vrat : इस साल की गुरु पूर्णिमा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गुरु पूर्णिमा के दिन कई दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है, जो इस दिन का महत्व बढ़ा रहा है।

Guru Purnima Muhurat on July 29 timings for morning and evening pooja Guru Purnima 2026 Vrat
गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं

Guru Purnima Muhurat, Guru Purnima 2026 Vrat : इस साल गुरु पूर्णिमा का व्रत बुधवार के दिन रखा जाएगा। धार्मिक दृष्टि से गुरु पूर्णिमा का दिन बेहद खास माना गया है। साल में एक बार गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरुओं को समर्पित है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इस साल की गुरु पूर्णिमा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गुरु पूर्णिमा के दिन कई दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है, जो इस दिन का महत्व बढ़ा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल की गुरु पूर्णिमा खास क्यों हैं, महत्व, मुहूर्त और व्रत के लाभ -

29 जुलाई को अद्भुत संयोग में गुरु पूर्णिमा, जानें सुबह-शाम के मुहूर्त और व्रत के लाभ

क्यों खास है गुरु पूर्णिमा: गुरु पूर्णिमा का महत्व

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस साल गुरु पूर्णिमा पर करीब 56 साल बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रीति योग तथा गुरु आदित्य, शश और हंस जैसे शुभ राजयोग एक साथ बन रहे हैं। मान्यता है कि इन योगों में गुरु की पूजा, दान-पुण्य और मंत्र जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।

गुरु पूर्णिमा के दिन को महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास की जयन्ती के रूप में भी मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का दिन अपने गुरुओं की सेवा और पूजा को समर्पित है।

वहीं, गुरु पूर्णिमा पर गुरु ग्रह और पूर्णिमा की ऊर्जा भी इस दिन को बेहद खास बनाती है। गुरु ग्रह, जो धर्म, भाग्य, संतान और ज्ञान के कारण माने जाते हैं। चंद्र ग्रह, जो मन, माता और भावनाओं के कारक माने जाते हैं। दोनों ही ग्रहों की ऊर्जा का प्रभाव इस दिन को महत्वपूर्ण बना रहा है।

गुरु पूर्णिमा व्रत और दान कब करना रहेगा शुभ?

पूर्णिमा तिथि प्रारम्भ: जुलाई 28, 2026 को शाम में 06:18 बजे

पूर्णिमा तिथि समाप्त: जुलाई 29, 2026 को शाम में 08:05 बजे

उदया तिथि में गुरु पूर्णिमा व्रत और दान 29 जुलाई के दिन करना शुभ रहेगा।

ये भी पढ़ें:गुरु पूर्णिमा पूजा कैसे करें, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व
ये भी पढ़ें:गुरु पूर्णिमा पर करें इन 7 चीजों का दान, बढ़ेगी धन-दौलत

गुरु पूर्णिमा पर पूजा के चौघड़िया मुहूर्त

  • लाभ - उन्नति सुबह 05:29 बजे से 07:10 बजे
  • अमृत - सर्वोत्तम सुबह 07:10 बजे से 08:51 बजे
  • शुभ - उत्तम सुबह 10:32 बजे से दोपहर 12:13 बजे
  • चर - सामान्य दोपहर 03:34 बजे से शाम 05:15 बजे
  • लाभ - उन्नति शाम 05:15 बजे से शाम 06:56 बजे
  • शुभ - उत्तम शाम 08:15 बजे से शाम 09:35 बजे
  • अमृत - सर्वोत्तम रात 09:35 बजे से 10:54 बजे
  • चर - सामान्य रात 10:54 बजे से 12:13 बजे, जुलाई 30

ये भी पढ़ें:गुरु पूर्णिमा को न करें ये 4 काम, जानें पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए
ये भी पढ़ें:राशिफल 29 जुलाई: कल इन 6 राशियों को होगा फायदा ही फायदा

गुरु पूर्णिमा व्रत के लाभ

  1. मानसिक शांति
  2. सुख और समृद्धि में वृद्धि
  3. पॉजिटिव एनर्जी का संचार
  4. ज्ञान में वृद्धि
  5. गुरु की कृपा दृष्टि बनी रहती है
  6. मन की शुद्धि

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Guru Purnima Purnima kab hai
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने