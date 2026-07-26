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Guru Purnima 2026: 56 साल बाद गुरु पूर्णिमा पर बनेगा दुर्लभ राजयोग, इन 6 राशियों को होगा बड़ा लाभ

By Navaneet Rathaur
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Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा 2026 में 56 साल बाद दुर्लभ राजयोग बन रहा है। जानिए 29 जुलाई की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और किन 6 राशियों को करियर से लेकर धन का विशेष लाभ मिलेगा।

guru purnima 2026
गुरु पूर्णिमा पर दुर्लभ राजयोग

हिंदू पंचांग के अनुसार, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पवित्र अवसर है। साल 2026 में गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा पर इस बार ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो पिछले 56 वर्षों में पहली बार देखने को मिल रहा है। इससे कई राशियों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है।

गुरु पूर्णिमा 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार, आषाढ़ पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई 2026 को शाम 06:18 बजे शुरू होगी और 29 जुलाई रात 08:05 बजे समाप्त होगी। उदयातिथि के अनुसार, गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को मनाई जाएगी। सत्यनारायण व्रत और गुरु पूजन का उत्तम समय सुबह 05:41 से 09:47 बजे तक रहेगा। इस मुहूर्त में गुरु का पूजन और कथा पाठ करना विशेष फलदायी होगा।

56 साल बाद बन रहा दुर्लभ राजयोग

ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार गुरु पूर्णिमा पर बुधादित्य राजयोग बन रहा है। सूर्य और बुध की युति से यह योग प्रभावी होगा। इसके अलावा शश राजयोग और हंस राजयोग जैसे शक्तिशाली संयोग भी बन रहे हैं। ये योग बौद्धिक क्षमता, करियर और मान-सम्मान में वृद्धि करते हैं। इतने दुर्लभ योग पिछले 56 वर्षों में पहली बार एक साथ बन रहे हैं।

मेष और वृषभ राशि को विशेष लाभ

मेष और वृषभ राशि के जातकों को करियर और कारोबार में जबरदस्त तरक्की मिल सकती है। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने के योग हैं। इन राशियों पर राजयोगों का सीधा प्रभाव पड़ेगा। मेहनत का फल जल्दी दिखेगा और नए अवसर सामने आएंगे। व्यावसायिक प्रगति के लिए यह समय बहुत अनुकूल है।

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सिंह और धनु राशि का उदय

सिंह और धनु राशि वालों के मान-सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। गुरु और सूर्य के प्रभाव से ज्ञान और सफलता दोनों बढ़ेंगे। आत्मविश्वास मजबूत होगा।

मकर और कुंभ राशि को धन लाभ

मकर और कुंभ राशि के जातकों को आकस्मिक धनलाभ और मानसिक शांति मिल सकती है। पुराने निवेश से भी बड़ा फायदा होने के योग हैं। चंद्रमा की स्थिति और राजयोगों के कारण ये राशियां विशेष रूप से लाभान्वित होंगी। माता-पिता और बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करने से आशीर्वाद और अधिक मिलेगा।

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गुरु पूर्णिमा पर क्या करें?

इस दिन अपने गुरु के पास जाकर चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। जीवन में मिली हर सफलता और ज्ञान के लिए गुरु के प्रति आभार व्यक्त करें। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। दान-पुण्य करें और ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान दें। श्रद्धापूर्वक पूजा करने से राजयोगों का लाभ कई गुना बढ़ जाता है।

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दुर्लभ योग का महत्व

इस साल गुरु पूर्णिमा पर बन रहे राजयोग सभी राशियों पर प्रभाव डालेंगे, लेकिन मेष, वृषभ, सिंह, धनु, मकर और कुंभ को विशेष लाभ होगा। धार्मिक कार्य, ध्यान, मंत्र जाप और ज्ञानार्जन का फल कई गुना अधिक मिलेगा। गुरु का आशीर्वाद लेकर इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। सही समय पर सही कर्म करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं।

गुरु पूर्णिमा 2026 पर बने दुर्लभ राजयोग जीवन में नई ऊर्जा ला सकते हैं। सही मुहूर्त में पूजा और कृतज्ञता का भाव रखकर आप इस पावन अवसर का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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