गुरु पूर्णिमा पर 1970 के बाद बना है ऐसा महा संयोग, मिलेगा स्नान-दान और पूजन का कई गुना फल
Guru Purnima Shubh Sanyog 2026: गुरु पूर्णिमा पर ग्रह-नक्षत्रों की दुर्लभ स्थिति बन रही है। ज्योतिषाचार्यों का मत है कि इस बार गुरु पूर्णिमा पर 56 साल बाद त्रिवेणी संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं इन शुभ योग के बारे में और पूजन-दान का मुहूर्त भी।
Guru Purnima shubh yog and muhurat 2026: गुरु पूर्णिमा पर इस बार कई महासंयोग दिन का महत्व बढ़ा रहा हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस बार गुरु पूर्णिमा पर 56 साल बाद महा संयोग बन रहा है, जो कि इससे पहले 1970 में बना था। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन शुभ संयोग में किए गए स्नान और दान का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा पर बनने वाले शुभ संयोग और स्नान-दान और पूजन का मुहूर्त।
पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी:
हिंदू पंचांग के अनुसार, आषाढ़ पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई को शाम 06 बजकर 18 मिनट से 29 जुलाई को रात 08 बजकर 05 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि में गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा का त्योहार 29 जुलाई 2026 को मनाया जा रहा है।
गुरु पूर्णिमा पर 56 साल बाद बन रहा ये संयोग:
इस बार गुरु पूर्णिमा पर गुरु-आदित्य राजयोग और गुरु-शनि की विशेष स्थिति बन रही है। ग्रह-नक्षत्रों की इस शुभ स्थिति से शुभ योगों का कई गुना फल बढ़ गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुभ संयोग में पूजा-पाठ, स्नान-दान और गुरु दीक्षा या मंत्र साधना का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है।
सूर्य और गुरु बना रहे गुरु आदित्य राजयोग:
गुरु पूर्णिमा के दिन सूर्य और गुरु कर्क राशि में एक साथ विराजमान रहेंगे। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता और सम्मान का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि और व्यापार के कारक हैं। जब सूर्य और गुरु आपस में किसी राशि में मिलते हैं तो गुरु आदित्य राजयोग का निर्माण करते हैं। यह राजयोग पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान और धन प्रदान करने वाला माना जाता है।
गुरु-शनि का समसप्तक दृष्टि योग:
कर्म देवता शनि और भाग्य के कारक गुरु दोनों की स्थिति शुभ रहने वाली है। दोनों की परस्पर दृष्टि होने से धार्मिक कार्यों में जातकों की रुचि बढ़ेगी और अटके हुए काम पूर्ण हो सकते हैं। ग्रहों का ऐसा संगम सालों बाद बना है, इसलिए इसे महा संयोग कहा जा रहा है।
गुरु पूर्णिमा पर किन चीजों का दान करना चाहिए:
मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा पर पीले वस्त्र, चने की दाल, गुड़, घी और दक्षिणा का दान करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।
गुरु पूर्णिमा पर किनकी पूजा की जाती है:
गुरु पूर्णिमा पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। रात को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने के मन को शांति मिलती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है।
गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा निकलने का समय:
आज गुरु पूर्णिमा पर चंद्रोदय रात 09:53 बजे होगा।
गुरु पूर्णिमा पर स्नान-दान और पूजन के शुभ मुहूर्त:
विजय मुहूर्त - शाम 04:29 बजे से शाम 05:30 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:34 बजे से रात 09:51 बजे तक।
सायाह्न सन्ध्या- रात 09:34 बजे से रात 10:26 बजे तक।
पूर्णिमा व्रत करने से क्या लाभ होता है:
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पूर्णिमा का व्रत करने से मुख्य रूप से मानसिक शांति प्राप्त होती है और चंद्र दोष दूर होता है। साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान