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Guru Purnima: गुरु पूर्णिमा पर करें इन 7 चीजों का दान, बढ़ेगी धन-दौलत

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Guru Purnima 2026 : गुरु पूर्णिमा के दिन दान-पुण्य करने से जीवन में सुख, शांति, आरोग्य एवं समृद्धि का आगमन होता है। ऐसे में आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन किन चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है-

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Guru Purnima 2026

Guru Purnima 2026, गुरु पूर्णिमा : सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का अत्यंत विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। ये दिन माता लक्ष्मी और गुरु की उपासना, भक्ति, तप, संयम एवं साधना को समर्पित माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरु पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता की आराधना करने से साधक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन दान-पुण्य करने से जीवन में सुख, शांति, आरोग्य एवं समृद्धि का आगमन होता है। ऐसे में आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन किन चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।

गुरु पूर्णिमा पर करें इन 7 चीजों का दान, बढ़ेगी धन-दौलत

गुरु पूर्णिमा कब है?

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 के दिन मनाई जाएगी।

गुरु पूर्णिमा के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए?

किताब

गुरु पूर्णिमा के दिन किताब का दान करना बेहद लाभकारी माना गया है। इस दिन जरूरतमंद बच्चों को कॉपी-किताब दान करने से करियर और शिक्षा में आ रही दिक्कतें और रुकावटें दूर हो सकती हैं।

पेन और पेंसिल

गुरु पूर्णिमा के दिन पेन, पेंसिल, और पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी चीजों का दान करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से स्टूडेंट्स और जॉब कर रहे जातकों को करियर से जुड़े नए मौके मिल सकते हैं।

धन का दान

अगर आप पैसों की तंगी से परेशान हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन धन का दान करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार, धन का दान करने से आप अपनी फाइनेंशियल सिचूऐशन को पहले से बेहतर बना सकते हैं।

अन्न का दान

गुरु पूर्णिमा के दिन अन्न या भोजन का दान करना उत्तम माना गया है। गुरु पूर्णिमा के दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराने या अन्न का दान करने से परिवार और सेहत से जुड़ी दिक्कतें कम हो सकती हैं।

शृंगार का सामान

गुरु पूर्णिमा के दिन शृंगार का सामान भी दान कर सकते हैं। इस दिन शृंगार का सामान दान करने से मैरिड लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स से निजात पा सकते हैं।

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पानी का दान करें

गुरु पूर्णिमा के दिन पानी का दान करना अत्यंत शुभ कार्य माना गया है। इस दिन पानी का दान करने से आप चंद्र ग्रह को मजबूत बना सकते हैं। ऐसा करने से मानसिक दिक्कतों से राहत मिल सकती है।

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धार्मिक पुस्तकें

गुरु पूर्णिमा के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करना लाभकारी माना गया है। इस दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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