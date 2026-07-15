गुरु पूर्णिमा कब है, जानें तिथि, मुहूर्त, विधि
Guru Purnima 2026 date kab hai Guru Purnima : धार्मिक मान्यता है गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करने से समृद्धि और शांति बनी रहती है। जानें, गुरु पूर्णिमा का दिन, समय, पूजा की विधि और उपाय -
Guru Purnima 2026 date kab hai Guru Purnima, गुरु पूर्णिमा 2026 : ज्योतिष विद्या में गुरु पूर्णिमा का दिन विशेष महत्व रखता है। गुरु पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की आराधना की जाएगी। गुरु पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा को अर्घ्य देना बेहद ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करने से सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसलिए आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा का दिन, समय, पूजा की विधि और उपाय -
गुरु पूर्णिमा कब है, जानें तिथि, मुहूर्त, विधि
गुरु पूर्णिमा किस दिन है?
हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन ही साल की गुरु पूर्णिमा पड़ती है। वहीं, 28 जुलाई 2026, मंगलवार के दिन शाम 06 बजकर 18 मिनट से आषाढ़ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी, जो बुधवार, 29 जुलाई 2026 के दिन शाम 08 बजकर 05 मिनट तक रहने वाली है। उदया तिथि के अनुसार, गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 को मान्य होगी और इसी दिन गुरु पूर्णिमा व्रत और दान-स्नान किया जाएगा।
गुरु पूर्णिमा पर शुभ योग
गुरु पूर्णिमा के दिन रात में 11 बजकर 58 मिनट तक प्रीति योग रहेगा। इस दिन दोपहर में 03 बजकर 37 मिनट तक उत्तराषाढा नक्षत्र रहेगा।
गुरु पूर्णिमा के दिन कैसे करें पूजा?
गुरु पूर्णिमा के दिन पूरे विधि- विधान से लक्ष्मी नारायण की साथ में पूजा करनी चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान को पीले रंग के फल, फूल और वस्त्र चढ़ाने चाहिए और लक्ष्मी माता को गुलाबी या लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। वहीं, गुरु पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा पढ़ना पुण्यदायक माना जाता है। गुरु पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं, अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर घर में ही स्नान करें। गुरु पूर्णिमा का व्रत रखने और इस दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करने से घर में सुख- संपत्ति और खुशहाली बनी रहती है।
गुरु पूर्णिमा के दिन क्या उपाय करें?
गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्रदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। इससे मानसिक सुख-शांति भी बनी रहती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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