गुरु पूर्णिमा 2026: बुधादित्य राजयोग, हंस और शश योग में पूर्णिमा तिथि, क्या है पूजा का मुहूर्त
purnima puja muhurat: किस दिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा शुरू हो रही है। इस दिन ग्रहों का क्या योग रहेगा और पूजा के लिए खास मुहूर्त किस दिन है।
गुरु पूर्णिमा का पर्व अपने साथ कई दुर्लभ योग लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति भी इतनी अच्छी है कि ग्रहों का संयोग कई राजयोग बना रहा है। इस दिन चंद्रमा मकर राशि में रहेगा, पू्र्णिमा के कारण चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है और सूर्य का नक्षत्र होने से गुरु पूर्णिमा का खास प्रभाव बना रहेगा। इस दिन गुरु दीक्षा लेनी चाहिए और जिनके गुरु हैं, वो अपने के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें और गुरु का सम्मान करें कि आपने जो कुछ पाया है वो गुरु के बताए रास्ते कारण पाया है।
कौन से दुर्लभ योग बन रहे हैं गुरु पूर्णिमा पर
गुरु पूर्णिमा पर कई दुर्लभ योग बन रहे हैं। इस दिन सूर्य और बुध के एक राशि में होने से बुधादित्य राजयोग तो बन ही रहा है , वहीं बुधादित्य राजयोग 28 जुलाई को शुरू होगा और 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। धार्मिक कार्यों के लिए ये योग अत्यंत फलदायी माने जाते हैं। इस दिन शश राजयोग भी बन रहा है। इस दिन नक्षत्रों की बात की जाए।कहा जा रहा है कि 56 साल के बाद ऐसा योग बना है। कहा जाता है कि इन शुभ योगों में जो भी काम किया जाएगा उसका उत्तम फल मिलेगा। और ध्यान, मंत्र जप और ज्ञानार्जन के लिए अत्यंत शुभ फलदायी होते हैं।
क्यों मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन वेदों के ज्ञाता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, इसके अलावा भगवान शिव ने ‘आदि गुरु’ के रूप में सप्तऋषियों को योग का ज्ञान भी इसी तिथि पर दिया था। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने इसी दिन अपना पहला उपदेश दिया था।
कब से शुरू हो रही है पूर्णिमा तिथि
आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा की तिथि 28 जुलाई को शाम 06:18 बजे से शुरू होगी। 29 जुलाई को रात 08:05 बजे तक तिथि रहेगी। उदयातिथि में 29 जुलाई को पूर्णिमा तिथि मिलने के कराण गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा।इस दिन सत्यनारायण व्रत करना चाहते हैं तो मुहूर्त भोर में 05:41 से प्रात: 09:47 बजे तक है। इस समय गुरु पूजन भी कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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