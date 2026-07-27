Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर जरूर करें ये 4 उपाय, बढ़ेगी बरकत और करियर में मिलेगी तरक्की

Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर जरूर करें ये 4 उपाय, बढ़ेगी बरकत और करियर में मिलेगी तरक्की
गुरु पूर्णिमा 2026 पर जरूर करें ये 4 शक्तिशाली उपाय, बढ़ेगी बरकत और करियर में मिलेगी तरक्की। विष्णु-बृहस्पति पूजा, गुरु मंत्र जाप, सत्य नारायण कथा और चंद्र अर्घ्य से नौकरी में प्रमोशन और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। 29 जुलाई को अपनाएं ये सरल उपाय।
गुरु पूर्णिमा हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस साल यह पर्व 29 जुलाई 2026 को पड़ेगा। गुरु का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, जो ज्ञान, बुद्धि और करियर का कारक माना जाता है। अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, तो इस दिन किए गए उपाय बरकत बढ़ा सकते हैं और करियर में तरक्की दिला सकते हैं।
गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व
गुरु पूर्णिमा को ज्ञान और गुरु के सम्मान का दिन माना जाता है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से ज्ञान बढ़ता है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। नौकरी में अटकन या बिना वजह धन हानि हो रही हो, तो ये उपाय फायदेमंद साबित हो सकते हैं। श्रद्धा से किए गए उपाय जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।
भगवान विष्णु और बृहस्पति की पूजा करें
गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति दोनों की पूजा करें। विष्णु जी को पीले फूल चढ़ाएं और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। बृहस्पति की पूजा करने से ज्ञान और धर्म की शक्ति मिलती है। इस उपाय से विष्णु की कृपा बनी रहती है और नौकरी में प्रमोशन के योग बन सकते हैं। नियमित पूजा से मन शांत रहता है।
गुरु मंत्रों का जाप करें
इस दिन गुरु मंत्रों का जाप जरूर करें। 'ॐ ब्रिं बृहस्पतये नमः' मंत्र का नियमित जाप करें। मंत्र जाप से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। इससे जीवन में शुभ लाभ और समृद्धि के योग बनते हैं। आराध्य का ध्यान करते हुए जाप करने से असर ज्यादा होता है। सुबह या शाम शांत मन से जाप करें।
सत्य नारायण की कथा
गुरु पूर्णिमा पर सत्य नारायण की कथा घर में आयोजित करें या खुद पाठ करें। यह उपाय समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करता है। करियर में सफलता और आर्थिक लाभ के योग बनते हैं। कथा सुनने या पढ़ने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। श्रद्धा से कथा करने पर बरकत बढ़ती है।
चंद्रमा को अर्घ्य दें
गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सोलह कलाओं से युक्त होता है। जल में कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे मानसिक शांति मिलती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। शाम को अर्घ्य देने से विशेष लाभ मिलता है।
गुरु पूर्णिमा के दिन इन 4 उपायों को श्रद्धा के साथ अपनाने से बरकत बढ़ेगी और करियर में तरक्की के द्वार खुलेंगे। नियमितता और सच्ची भक्ति बनाए रखें तो जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य आएगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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