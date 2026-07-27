Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर जरूर करें ये 4 उपाय, बढ़ेगी बरकत और करियर में मिलेगी तरक्की

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

गुरु पूर्णिमा 2026 पर जरूर करें ये 4 शक्तिशाली उपाय, बढ़ेगी बरकत और करियर में मिलेगी तरक्की। विष्णु-बृहस्पति पूजा, गुरु मंत्र जाप, सत्य नारायण कथा और चंद्र अर्घ्य से नौकरी में प्रमोशन और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। 29 जुलाई को अपनाएं ये सरल उपाय।

Guru Purnima 2026
गुरु पूर्णिमा 2026

गुरु पूर्णिमा हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस साल यह पर्व 29 जुलाई 2026 को पड़ेगा। गुरु का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, जो ज्ञान, बुद्धि और करियर का कारक माना जाता है। अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, तो इस दिन किए गए उपाय बरकत बढ़ा सकते हैं और करियर में तरक्की दिला सकते हैं।

गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व

गुरु पूर्णिमा को ज्ञान और गुरु के सम्मान का दिन माना जाता है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से ज्ञान बढ़ता है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। नौकरी में अटकन या बिना वजह धन हानि हो रही हो, तो ये उपाय फायदेमंद साबित हो सकते हैं। श्रद्धा से किए गए उपाय जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।

भगवान विष्णु और बृहस्पति की पूजा करें

गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति दोनों की पूजा करें। विष्णु जी को पीले फूल चढ़ाएं और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। बृहस्पति की पूजा करने से ज्ञान और धर्म की शक्ति मिलती है। इस उपाय से विष्णु की कृपा बनी रहती है और नौकरी में प्रमोशन के योग बन सकते हैं। नियमित पूजा से मन शांत रहता है।

गुरु मंत्रों का जाप करें

इस दिन गुरु मंत्रों का जाप जरूर करें। 'ॐ ब्रिं बृहस्पतये नमः' मंत्र का नियमित जाप करें। मंत्र जाप से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। इससे जीवन में शुभ लाभ और समृद्धि के योग बनते हैं। आराध्य का ध्यान करते हुए जाप करने से असर ज्यादा होता है। सुबह या शाम शांत मन से जाप करें।

घर में रहती है हर समय टेंशन और बेचैनी? फेंगशुई के ये आसान उपाय दूर करेंगे बैड लक, बढ़ेगी सुख-शांति

सत्य नारायण की कथा

गुरु पूर्णिमा पर सत्य नारायण की कथा घर में आयोजित करें या खुद पाठ करें। यह उपाय समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करता है। करियर में सफलता और आर्थिक लाभ के योग बनते हैं। कथा सुनने या पढ़ने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। श्रद्धा से कथा करने पर बरकत बढ़ती है।

जैसा सोचेंगे, वैसा ही बनेंगे! स्वामी विवेकानंद ने बताया सफलता का सबसे बड़ा मंत्र

चंद्रमा को अर्घ्य दें

गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सोलह कलाओं से युक्त होता है। जल में कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे मानसिक शांति मिलती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। शाम को अर्घ्य देने से विशेष लाभ मिलता है।

Chaturmas 2026: चातुर्मास में राशि अनुसार करें ये 12 उपाय, घर में आएगी सुख-समृद्धि और खुशहाली

गुरु पूर्णिमा के दिन इन 4 उपायों को श्रद्धा के साथ अपनाने से बरकत बढ़ेगी और करियर में तरक्की के द्वार खुलेंगे। नियमितता और सच्ची भक्ति बनाए रखें तो जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य आएगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Guru Purnima Hindu
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने