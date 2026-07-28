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Guru Purnima 2026 Wishes: जिसने सही-गलत का फर्क…गुरु पूर्णिमा पर ऐसे करें विश, पढ़ें 12 यूनीक संदेश

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। इस खास मौके पर उन लोगों को खास अंदाज में बधाई दें जिन्होंने आपको जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर सही राह दिखाई है। पढ़ें हिंदी में 12 यूनीक SMS-

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गुरु पूर्णिमा 2026

Guru Purnima 2026 Wishes: 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। ये दिन खासकर उन लोगों को शुक्रिया कहने का दिन है जिससे हमें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला है। गुरु हर रूप में हमारी जिंदगी में होते हैं जो सही-गलत की पहचान करना सिखाते हैं। मुश्किल से मुश्किल समय में सही रास्ता चुनने की सीख भी देते हैं और इनकी वजह से हम बेहतर इंसान बन पाते हैं। इस खास मौके पर अगर आप अपने गुरु, माता-पिता या फिर किसी भी शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो कुछ खास संदेश उन्हें भेज सकते हैं। नीचे पढ़ें गुरु पूर्णिमा पर भेजने के लिए 15 खास यूनीक विशेज-

यहां देखें गुरु पूर्णिमा पर अपनों को भेजने के लिए 15 खास संदेश-

1. गुरु हमें सिर्फ सही रास्ता ही नहीं दिखाते हैं बल्कि खुद पर भरोसा करना भी सिखाते हैं। आप से बहुत कुछ सीखने को मिला है। गुरु पूर्णिमा की दिल से बधाई।

2. जिसने जिंदगी के अंधेरे में सही दिशा दिखाई हो वही हमारा सच्चा गुरु होता है। आपको गुरु पूर्णिमा 2026 की विशेष शुभकामनाएं।

3. हर उस शख्स को तहेदिल से प्रणाम जिसने मुझे जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सिखाया है। सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं।

गुरु पूर्णिमा 2026

4. ज्ञान की सबसे अच्छी बात यही होती है कि उसे जितना बांटते जाओगे वो उतना ही बढ़ती जाएघी। गुरु पूर्णिमा 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

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5. आज उन सभी लोगों को दिल से शुक्रिया जिन्होंने मुझे बेहतर इंसान बनाने में मेरी मदद की है। आप सभी लोगों को इस खास दिन की तहेदिल से शुभकामनाएं।

6. हर सीख हमारी जिंदगी को किसी ना किसी रूप में बदलता है और सच्चा गुरु उस सीख की सबसे खूबसूरत वजह बनता है। ऐसे ही गुरु को दिल से शुक्रिया।

7. गुरु सिर्फ वो नहीं होता है जो हमें पढ़ाता है बल्कि वो भी हमारे गुरु हैं जो जिंदगी को जीना सीखाते हैं। ऐसे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम और गुरु पूर्णिमा 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

8. ज्ञान से बड़ी कोई भी दौलत नहीं होती है तो वहीं गुरु से बड़ा कोई भी मार्गदर्शक नहीं होता है। मेरे सभी गुरुओं को दिल से शुक्रिया।

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9. इस जिंदगी में हर सही और गलत का जिसने भी फर्क समझाया है उन सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की दिल से शुभकामनाएं।

10. गुरु का सम्मान बस गुरु पूर्णिमा पर ही नहीं बल्कि हर दिन होना चाहिए। गुरु हमारे लिए हमारे भगवान जैसे ही हैं जो हर रास्ते को आसान बनाते हैं। गुरु पूर्णिमा की शुभ कामनाएं।

11. जिसने भी गिरकर संभलना और हारकर फिर से उठना सिखाया है वो सभी लोग मेरे गुरु हैं और आज का दिन उन सभी लोगों के नाम। हैप्पी गुरु पूर्णिमा।

12. भगवान करें कि आपकी जिंदगी में सही रास्ता दिखाने वाले लोगों का साथ हमेशा बने रहे। आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बधाई।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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