Guru Pradosh 2026, गुरु प्रदोष 2026: 2 घंटे 02 मिनट तक शिव पूजा मुहूर्त, जानें उपाय, कथा और मंत्र
Guru Pradosh 2026, Shiva Puja Muhurat: इस महीने का आखिरी प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है। ज्येष्ठ महीने में गुरुवार के दिन गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन शाम के समय में शिव पूजा करने का विधान है।
Guru Pradosh 2026, गुरु प्रदोष व्रत: इस महीने का आखिरी प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है। हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। ज्येष्ठ महीने में गुरुवार के दिन गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन शाम के समय में शिव पूजा करने का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 28 मई के दिन गुरु प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा, मंत्र और उपाय के बारे में-
गुरु प्रदोष व्रत की पूजा कब करें?
हिंदू पंचांग के अनुसार, 28 मई को सुबह 07:56 बजे त्रयोदशी तिथि शुरू होगी, जिसका समापन सुबह में 9:50 मिनट पर होगा। प्रदोष की पूजा शाम में त्रयोदशी तिथि में की जाती है। ऐसे में गुरु प्रदोष का व्रत 28 मई को रखा जाएगा।
गुरु प्रदोष 2026: 2 घंटे 02 मिनट तक शिव पूजा मुहूर्त, जानें उपाय, कथा और मंत्र
गुरु प्रदोष व्रत की पूजा 28 मई मई को शाम में 07:12 बजे से 09:15 बजे तक करना उत्तम रहेगा। पूजा के लिए लगभग 2 घण्टे 02 मिनट का शुभ मुहूर्त मिल रहा है।
- ब्रह्म मुहूर्त 04:03 ए एम से 04:44 ए एम
- अभिजित मुहूर्त 11:51 ए एम से 12:46 पी एम
- विजय मुहूर्त 02:36 पी एम से 03:32 पी एम
- गोधूलि मुहूर्त 07:11 पी एम से 07:32 पी एम
- अमृत काल 12:55 ए एम, मई 29 से 02:41 ए एम, मई 29
- निशिता मुहूर्त 11:58 पी एम से 12:39 ए एम, मई 29
गुरु प्रदोष पूजा की विधि
स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। संध्या के समय घर के मंदिर में और मुख्य द्वार पर गोधूलि बेला में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव परिवार की विधिवत पूजा-अर्चना करें। प्रभु पर कच्चा दूध, गंगाजल, बेलपत्र, सफेद चंदन, अक्षत और कनेर के पुष्प चढ़ाएं। अब प्रदोष व्रत की कथा सुनें। फिर घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र-जाप करें। अंत में क्षमा प्रार्थना भी करें।
मंत्र- ॐ नमः शिवाय
प्रदोष व्रत कथा
पौराणिक कथा के अनुसार, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था। इसलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आयी। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था इसलिए वह मारा-मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण-पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा।
एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता-पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता-पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा-पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण-पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं।
प्रदोष व्रत उपाय- गुरु प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का अभिषेक और रुद्राभिषेक करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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