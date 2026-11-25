हस्तरेखा शास्त्र: क्या आपके हाथ में गुरु पर्वत उभरा है? ये हैं 3 बड़े संकेत
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ में बना गुरु पर्वत अगर उभरा हुआ है तो उसके कई मायने होते हैं। अगर आपके हाथ में ये हिस्सा उभरा है तो जानें इसके क्या संकेत मिलते हैं?
हस्तरेखा शास्त्र में माना जाता है कि हाथ में बनी रेखाएं और पर्वत काफी महत्व रखते हैं। हाथ में पर्वत कई तरह के होते हैं और उन्हीं में से एक है गुरु पर्वत। गुरु पर्वत तर्जनी उंगली के ठीक नीचे होता है। गुरु पर्वत की बनावट को देखकर किसी भी व्यक्ति के नेचर, सोच और जिंदगी में आने वाले मोड़ और इच्छाओं को आसानी से समझा जा सकता है।
अगर हाथ में गुरु पर्वक वाला हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ होता है तो इसे बहुत ही अच्छा संकेत मानते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों में कई तरह की खूबियां होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि शास्त्र के अनुसार अगर गुरु पर्वत उभरा हो तो इसके 3 क्या संकेत होते हैं?
गुरु पर्वत उभरा हो तो होते हैं ये 3 संकेत-
1. अगर किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत उभरा है तो माना जाता है कि ऐसे लोगों में हर चीज की पहल करने की कला होती है। इन्हें पसंद होता है कि किसी भी चीज के लिए ये पहल करें। ऐसे व्यक्ति को सही से फैसला लेना आता है। साथ ही शास्त्र के अनुसार अगर गुरु पर्वत उभरा है तो मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति को अगर कोई काम मिलता है तो उसे पूरा करने के लिए वो खूब मेहनत और कोशिश करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे व्यक्ति को खुद पर भरोसा होता है और ऐसे में इनके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है।
2. शास्त्र के अनुसार गुरु पर्वत के उभरने का मतलब ये भी होता है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा कुछ नया सीखना चाहता है। इनके अंदर हमेशा ये इच्छा होती है कि कुछ बेहतर किया जाए। ऐसा व्यक्ति अपने काम से अपनी पहचान बनाता है। इनके लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता है क्योंकि ये समाज में मिलने वाले मान-सम्मान और पहचान को बहुत मायने देते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये व्यक्ति मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं।
3. इसके अलावा ऐसा व्यक्ति समझदारी से हर रिश्ता निभाता है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। वहीं ये अच्छे लिस्नर भी होते हैं। लोग इनसे सलाह लेना भी पसंद करते हैं। दोस्ती से लेकर प्यार समेत हर रिश्ते को ये पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने की कोशिश करते हैं। वहीं रिश्ते में ये हर एक बात को अहमियत देते हैं। अपनी समझदारी के चलते ये लोगों में जल्दी भरोसा बना पाते हैं।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र