सतगुरु शरण में पाइए सच्चा सौदा, अपने अंदर की ओर ध्यान देते हुए बाहर की दुनिया में ना खोएं

सतगुरु शरण में पाइए सच्चा सौदा, अपने अंदर की ओर ध्यान देते हुए बाहर की दुनिया में ना खोएं

संक्षेप: जो बाहर की दुनिया है, वह माया वाली दुनिया है। इससे जुड़ी चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। हम यह बन जाएं। ऐसे कपड़े पहन लें। इसी चक्कर में इंसान भागता ही रहता है, ताकि उसे कुछ सुख मिले, लेकिन होता क्या है? जब हम एक चीज पाते हैं, तो हमें दूसरी चीज चाहिए होती है।

Tue, 4 Nov 2025 07:28 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, संत राजिंदर सिंह
इंसान का स्वभाव, हिरण जैसा है। इधर-उधर भटकता रहता है। कभी पानी की तलाश में, तो कभी कस्तूरी की सुगंध के पीछे। यह भटकन उसके दुखों का कारण बनती है। नानक साहब ने कहा है- मन के हिरण पर काबू पाकर ही सच्चा रास्ता मिलता है। इसे हम सतगुरु की शरण में जाकर ही पाते हैं।

गुरु नानकदेव जी ने कहा है:

हरणी होवा बनि बसा कंद मूल चुणि खाउ।।

गुर परसादी मेरा सोहु मिलै वारि वारि हउ जाउ जीउ।।

हिरण वन में बसता है। वहां उसे जो खाने को मिलता है, वह सब चुन-चुनकर खाता है। उसका ध्यान बाहरी चीजों में लगा रहता है। हिरण के उदाहरण से गुरु नानकदेव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जब हम शरीर में रहते हैं, तो हमारा ध्यान जहां पर हम रहते हैं, उस दायरे में ही लगा रहता है। हम जहां रहते हैं, हमें वहीं की आदतें पड़ जाती हैं। उसी ओर हमारा ध्यान जाता है, लेकिन हमें दुनिया का लगाव नहीं चाहिए। अगर दुनिया का लगाव किया, तो सारा समय दुनिया में ही लग जाएगा। हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे।

सच्चा सौदा हो जिंदगी का लक्ष्य

गुरु नानकदेव जी महाराज ने यह भी कहा है:

गुर परसादी मेरा सोहु मिलै वारि वारि हउ जाउ जीउ ।।

यानी आपको गुरु से किस किस्म का प्रसाद लेना है? बाहरी प्रसाद की ओर यहां इशारा नहीं किया जा रहा। सतगुरु से जो सही तरीके का प्रसाद मिलता है, वह है- ‘नाम’ का प्रसाद। ‘शब्द’ के साथ जुड़ने का प्रसाद- ‘ज्योति’ और ‘श्रुति’ से मिलाप का प्रसाद। यही सच्चा सौदा है। जब तक वह सच्चा सौदा न हो हमारे साथ, तब तक हम इस जिंदगी के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। गुरु नानकदेव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो हिरण है, अगर हम उसकी जिंदगी देखें, तो उससे हमें अपनी जिंदगी के बारे में ज्ञान लेना चाहिए।

हिरण बड़ी-बड़ी छलांगें मारता है। उसको जंगल में कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन अगर उसे ढोल की आवाज सुनाई दे, तो वह छलांगें लगानी बंद कर देता है। वह उस आवाज की ओर जाना शुरू कर देता है। उसकी सुनने की शक्ति प्रबल है। ढोल की आवाज हिरण को बहुत अच्छी लगती है। वह उसी ओर चल देता है और उसी के जरिये कोई-न-कोई उसे पकड़ लेता है। समझने की बात यह है कि बाहर की आवाज सुनने से सारा का सारा काम खराब हो जाता है। हिरण की एक-दो कमजोरियां और भी हैं। जब वह मैदान में होता है, तो उसे दूर कहीं लगता है, जैसे पानी है, जिसे मृग मरीचिका कहते हैं। जब वह उसके पीछे भागता है, तो उसे लगता है, पानी और आगे है और कहा जाता है, हिरण ऐसे ही भागता-भागता प्यासा मर जाता है। वही हालत इंसान की है।

बाहर की दुनिया में न खोएंं

जो बाहर की दुनिया है, वह माया की दुनिया है। इसकी चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। हम यह बन जाएं। ऐसे कपड़े पहन लें। इसी चक्कर में इंसान भागता रहता है, ताकि उसे कुछ सुख मिले, लेकिन होता क्या है? जब हम एक चीज पाते हैं, तो हमें दूसरी चीज चाहिए। जब साइकिल होती है, तो स्कूटर चाहिए। स्कूटर है, तो कार चाहिए। इंसान की नीयत कभी भरती नहीं। इन्हीं चीजों को पाते-पाते सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। हिरण का उदाहरण यहां पर इसीलिए लिया गया है, ताकि उसके जरिये हम जान सकें कि हमें अपनी जिंदगी का फायदा कैसे उठाना है। गुरु नानकदेव जी महाराज हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बाहर की दुनिया में ही न लगे रहें। हिरण के अंदर कस्तूरी होती है। उस कस्तूरी की सुगंध उसे हर समय आती रहती है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि कस्तूरी कहां है। उस कस्तूरी को ढूंढ़ने के लिए हिरण कभी यहां जाता है, तो कभी वहां जाता है।

अपने अंदर की ओर दें ध्यान

महापुरुष हमें बताते हैं कि हमें यह समझ तो आ जाती है कि परमात्मा है। हमें यह समझ भी आ जाती है कि परमात्मा ने सृष्टि रची है, लेकिन हम उसे गलत जगह पर ढूंढ़ते हैं। प्रभु, जो हमारे अंग-संग है। कण-कण में समाया है। उसे हम बाहर की दुनिया में पाने की कोशिश करते हैं। जितनी देर हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में रहेगा, हम प्रभु को पा नहीं सकते।

हिरण के उदाहरण के द्वारा गुरु नानकदेव जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि अगर प्रभु को पाना है, तो हमें अंतर्मुख होना होगा। हिरण के माफिक हम बाहर की दुनिया में ही न लगे रहें, हम अपना ध्यान अंदर की ओर करें। अंदर ध्यान हमारा तब होता है, जब हमें गुरु का प्रसाद मिलता है, इसीलिए संत मत का जो रास्ता है, उसमें प्रभु के ‘शब्द’ के साथ जुड़ने की बहुत महत्ता है।

उस ‘शब्द’ के साथ जुड़ने के लिए हमें एक जीवित जाग्रत सतगुरु की जरूरत है। यहां पर गुरु नानकदेव जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि किसी पूर्ण सतगुरु से हमें सच्चा सौदा मिले। सच्चा सौदा संतों की शरण में पहुंचना है।

