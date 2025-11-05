Hindustan Hindi News
Prakash Parv: गुरुनानक देव का 556वां प्रकाश पर्व आज, सजेगा खास दीवान

Prakash Parv: गुरुनानक देव का 556वां प्रकाश पर्व आज, सजेगा खास दीवान

संक्षेप: Guru Nanak Jayanti 5 November 2025: हर साल कार्तिक माह की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक तथा सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व या प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है।

Wed, 5 Nov 2025 07:06 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, संवाददाता
Guru Nanak Jayanti 2025: सिखों के पहले गुरु श्री गुरुनानक देव जी महाराज का 556वां प्रकाशपर्व बुधवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। प्रकाश पर्व पर शहर के सभी गुरुद्वारों को फूलों और बिजली की झालरों से सजाया गया है।

गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के पावन अवसर पर गुरुद्वारा नाका की ओर से डीएवी कॉलेज में दो दिवसीय भव्य समागम मंगलवार से आरंभ हुआ। शाम को पांच प्यारों की अगुवाई में श्री गुरुग्रंथ साहिब जी की शाही सवारी नाका गुरुद्वारा से निकाली गई। शबद-कीर्तन के बीच श्री गुरुग्रंथ साहिब जी का डीएवी में फूलों से सजे पंडाल में प्रकाश किया गया। श्री गुरु सिंह सभा के पीआरओ आज्ञापाल सिंह ने बताया कि शाम सात बजे से शुरू हुआ समागम रात 11 बजे तक चला। इस दौरान रागी जत्थों ने शबद कीर्तन से संगत को निहाल किया। कार्तिक पूर्णिमा पांच नवम्बर को सुबह 6.30 बजे से विशेष दीवान सजेगा। जिसमें अमृतसर दरबार साहिब से भाई निर्भय सिंह व भाई जगतार सिंह जी खालसा भजन करेंगे।

यहियागंज गुरुद्वारा में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर बुधवार शाम सात बजे से 11 बजे तक विशेष दीवान सजाया जाएगा। गुरुद्वारा सचिव मनमोहन सिंह हैप्पी ने बताया कि प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा यहियागंज में देर रात एक बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर गुलाब के फूलों सेवर्षा की जाएगी। विशेष मिष्ठान प्रसाद व गुरु का अटूट लंगर वितरित होगा।

