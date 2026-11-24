Guru Nanak Jayanti 2026: 24 नवंबर 2026 को गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व पर जानें पैसा, रिश्ते और इंसानियत से जुड़ी उनकी अनमोल शिक्षाएं जो अच्छे इंसान बनने का रास्ता दिखाती हैं।

आज 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है। इसे प्रकाश पर्व और गुरुपर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस साल गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया को प्रेम, समानता, सेवा और सच्चाई का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक जीवन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पैसा कमाने, रिश्ते निभाने और दूसरों के साथ व्यवहार करने का सही तरीका भी बताती हैं। उन्होंने नाम जपो, किरत करो और वंड छको जैसे सिद्धांतों के जरिए लोगों को बेहतर जीवन जीने की राह दिखाई। आइए जानते हैं गुरु नानक देव जी की ऐसी 10 अनमोल शिक्षाएं, जिन्हें जीवन में अपनाना हर किसी के लिए जरूरी है।

एक ओंकार: ईश्वर एक है, सभी मनुष्य समान हैं गुरु नानक देव जी ने 'एक ओंकार' का संदेश दिया। इसका अर्थ है कि परमात्मा एक है और पूरी सृष्टि का रचयिता भी वही है। ईश्वर किसी एक जाति, धर्म या वर्ग तक सीमित नहीं है। उनकी यह शिक्षा हर इंसान को समान नजर से देखने और आपसी भेदभाव से दूर रहने का संदेश देती है।

नाम जपो: हर समय परमात्मा का स्मरण करें गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाओं में नाम जपो का विशेष महत्व है। इसका अर्थ है परमात्मा का नाम याद करना और मन को उसके प्रति समर्पित रखना। उनका संदेश था कि व्यक्ति को अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भी ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। इससे मन में शांति और अच्छे विचार बने रहते हैं।

किरत करो: मेहनत और ईमानदारी से कमाएं धन गुरु नानक देव जी ने हमेशा मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलने की सीख दी। किरत करो का अर्थ है अपने परिश्रम से ईमानदारी की कमाई करना। उनकी शिक्षा के अनुसार, दूसरों का हक छीनकर या गलत रास्ते से धन कमाने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए।

वंड छको: अपनी कमाई दूसरों के साथ भी बांटें केवल अपने लिए धन और सुख-सुविधाएं जुटाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने वंड छको की शिक्षा दी, जिसका अर्थ है अपनी कमाई और भोजन को दूसरों के साथ साझा करना। जरूरतमंदों की मदद करना और भूखे को भोजन कराना भी इसी भावना का हिस्सा है।

सतनाम: जीवन में हमेशा सत्य का साथ दें सतनाम का अर्थ सत्य के नाम से जुड़ा है। गुरु नानक देव जी ने सत्य और ईमानदारी को जीवन का आधार माना। उनकी सीख है कि इंसान को अपनी बातों और कामों में सच्चाई रखनी चाहिए। मुश्किल परिस्थिति आने पर भी झूठ और छल का सहारा नहीं लेना चाहिए।

सरबत दा भला: सभी की खुशहाली की कामना करें गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में सरबत दा भला का विशेष स्थान है। इसका अर्थ है सभी का कल्याण और भलाई। व्यक्ति को केवल अपने परिवार या अपने लोगों के सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि पूरे समाज की खुशहाली की कामना करनी चाहिए। दूसरों के सुख में खुश होना और दुख में मदद करना इसी भावना को दर्शाता है।

जाति और ऊंच-नीच का भेदभाव ना करें गुरु नानक देव जी ने समाज में फैले जात-पात और ऊंच-नीच के भेदभाव का विरोध किया। उनका मानना था कि सभी इंसान परमात्मा की संतान हैं। इसलिए किसी को उसकी जाति, धर्म, अमीरी या गरीबी के आधार पर छोटा नहीं समझना चाहिए। उन्होंने समानता और भाईचारे का संदेश दिया।

अहंकार और लालच से हमेशा दूर रहें गुरु नानक देव जी ने मनुष्य को अहंकार और लालच छोड़ने की सीख दी। धन, पद और प्रतिष्ठा मिलने पर खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझना सही नहीं है। इंसान को अपनी सफलता पर घमंड करने के बजाय विनम्र रहना चाहिए। लालच से दूर रहकर संतोष और सादगी के साथ जीवन बिताना चाहिए।

दया और करुणा को जीवन का हिस्सा बनाएं गुरु नानक देव जी ने सभी जीवों के प्रति दया और करुणा रखने पर जोर दिया। किसी को दुख पहुंचाना, कमजोर का शोषण करना या जरूरतमंद की मदद से पीछे हटना सही नहीं है। उनकी शिक्षा बताती है कि दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना और बिना किसी स्वार्थ के मदद करना ही सच्ची इंसानियत है।

संतोष रखें और दिखावे से बचें गुरु नानक देव जी ने संतोष को भी जीवन का महत्वपूर्ण गुण बताया। इसका अर्थ है अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर समझना। दूसरों की दौलत और सुविधाएं देखकर ईर्ष्या करने के बजाय अपनी मेहनत और उपलब्धियों का सम्मान करना चाहिए। सादगी, विनम्रता और संतोष से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।