Guru Nakshatra Transit 2026: 19 जुलाई को गुरु बदलेंगे नक्षत्र पद, मेष समेत इन राशियों को होगा लाभ
Guru Nakshatra Transit 2026: देवगुरु बृहस्पति 19 जुलाई 2026 को नक्षत्र के अगले पद में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, इस बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। मेष, मिथुन, सिंह, धनु और मीन राशि के जातकों को करियर, धन और परिवार के मामलों में शुभ परिणाम मिल सकते हैं।
Guru Nakshatra Transit 2026: ज्योतिष में गुरु ग्रह को शुभ ग्रह माना जाता है। कहा जाता है कि गुरु की चाल बदलने से शिक्षा, नौकरी, कारोबार, धन और परिवार से जुड़े मामलों पर असर पड़ता है। पंचांग के अनुसार 19 जुलाई 2026 को गुरु नक्षत्र के अगले पद में प्रवेश करेंगे। इसे बड़ा बदलाव माना जाता है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि इसका उनकी राशि पर क्या असर होगा।
नक्षत्र पद बदलने का क्या मतलब है?
हर नक्षत्र चार पदों में बंटा होता है। जब कोई ग्रह एक पद से दूसरे पद में जाता है तो उसके प्रभाव में भी बदलाव माना जाता है। हालांकि इसका असर हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता। किसी को अच्छे मौके मिलते हैं तो किसी को थोड़ा संभलकर चलने की सलाह दी जाती है।
इन राशियों को मिल सकते हैं अच्छे संकेत
मेष राशि- रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी या कारोबार में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन से जुड़े मामलों में भी राहत मिलने के योग हैं।
मिथुन राशि- नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।
सिंह राशि- ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। मान-सम्मान बढ़ेगा। पुराने प्रयासों का फायदा मिलने की उम्मीद है।
धनु राशि- गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं। इसलिए इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ सकता है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है।
मीन राशि- परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। रुका हुआ कोई काम पूरा हो सकता है। नए लोगों से मुलाकात भी फायदा दिला सकती है।
इन राशियों को रहना चाहिए थोड़ा सतर्क
कर्क, कन्या, तुला और मकर- इन राशि के लोगों को खर्च पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी बड़े निवेश या फैसले में जल्दबाजी न करें। नौकरी और कारोबार में धैर्य से काम लें।
क्या करें-
- गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें।
- पीली दाल, हल्दी या पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं।
- बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करें।
- बिना सोचे-समझे बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि