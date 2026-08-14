19 अगस्त को गुरु का आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश, इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत
19 अगस्त 2026 को गुरु आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन से मिथुन, कन्या और मीन राशि वालों को करियर, धन, शिक्षा और निजी जीवन में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी में नए अवसर, कारोबार में लाभ और आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन सकते हैं।
Guru Nakshatra Gochar 2026: ज्योतिष में गुरु यानी बृहस्पति को शुभ ग्रहों में प्रमुख स्थान दिया गया है। गुरु की चाल बदलने का असर व्यक्ति के जीवन में कई तरह से देखने को मिलता है। खासकर नौकरी, कारोबार, धन, शिक्षा, परिवार और भाग्य से जुड़े मामलों पर गुरु की स्थिति का विशेष प्रभाव माना जाता है। अब गुरु एक बार फिर अपना नक्षत्र बदलने जा रहे हैं। 19 अगस्त 2026 को गुरु आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन से कई राशि वालों के लिए परिस्थितियां बदल सकती हैं।
गुरु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर ज्योतिष प्रेमियों की नजर बनी हुई है। इसकी वजह यह है कि गुरु जिस नक्षत्र में जाते हैं, उसके स्वामी ग्रह के साथ उनका संबंध भी परिणामों को प्रभावित करता है। ऐसे में किसी के लिए यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है तो किसी को अपने फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है।
ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार गुरु के आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश से मिथुन, कन्या और मीन राशि वालों को विशेष लाभ मिल सकता है। इन राशि वालों के लिए धन, करियर, शिक्षा और निजी जीवन से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव के योग बन रहे हैं।
आइए जानते हैं गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन इन तीनों राशियों के लिए कैसा रहेगा-
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश आर्थिक मामलों में राहत देने वाला हो सकता है। इस दौरान आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ सकती है और आपके काम की तारीफ भी हो सकती है।
जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें कोई अच्छा विकल्प मिल सकता है। कारोबार करने वालों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। पुराने संपर्कों से फायदा मिलने और नए लोगों से जुड़ने के अवसर बन सकते हैं।
पैसों के मामले में भी स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। लंबे समय से अटका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि इस दौरान खर्च और निवेश के मामले में जल्दबाजी करने से बचना बेहतर रहेगा।
परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। किसी करीबी व्यक्ति से मिलने वाली सलाह आगे चलकर आपके काम आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय मेहनत का अच्छा परिणाम देने वाला रह सकता है।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन लाभ और करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। कामकाज में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलने के योग हैं।
कारोबार करने वालों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है। व्यापार में विस्तार की योजना बना रहे हैं तो आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। किसी पुराने ग्राहक या कारोबारी संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है।
आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आमदनी बढ़ने के साथ बचत पर भी ध्यान देने का मौका मिलेगा। हालांकि बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करना जरूरी होगा।
कन्या राशि के लोगों के सामाजिक संपर्क भी बढ़ सकते हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में फायदा दे सकती है। परिवार की ओर से भी सहयोग मिलेगा। घर में कोई शुभ समाचार आने की संभावना बन सकती है।
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए गुरु का आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश शिक्षा, प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय खास तौर पर अच्छा रह सकता है। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को मेहनत का लाभ मिल सकता है।
प्रेम संबंधों में भी स्थिति बेहतर हो सकती है। रिश्ते में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ने के संकेत हैं।
संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। माता-पिता को बच्चों की उपलब्धि पर गर्व महसूस हो सकता है। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।
नौकरी और कारोबार में भी नए अवसर सामने आ सकते हैं। जो लोग लंबे समय से किसी काम के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें राहत मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और धन कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं।
गुरु का आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश क्यों खास?
ज्योतिष में आश्लेषा नक्षत्र को बुध ग्रह के अधीन माना जाता है। वहीं गुरु ज्ञान, शिक्षा, विस्तार, धन और मार्गदर्शन से जुड़े ग्रह माने जाते हैं। इसलिए गुरु का आश्लेषा नक्षत्र में जाना शिक्षा, व्यापार, बुद्धि और आर्थिक मामलों से जुड़े क्षेत्रों में असर डाल सकता है।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग रहेगा, लेकिन मिथुन, कन्या और मीन राशि वालों के लिए समय विशेष रूप से लाभकारी रह सकता है। इन राशि वालों को अवसर मिलने पर उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए और बड़े फैसले लेते समय जल्दबाजी से बचना चाहिए।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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