मार्च में गुुरु होंगे मार्गी, जून में जाएंगे मिथुन राशि में किन राशियो के भाग्य को करेंगे मजबूत, मिलेगा लक

संक्षेप: देव गुरु बृहस्पति को बुद्धि, ज्ञान, भाग्य, धर्म, शिक्षा, विवाह, संतान और आध्यात्म का कारक माना जाता है। इस साल गुरु मार्गी हो रहे हैं इसलिए जिन लोगों की कुंडली में गुरु अच्छे हैं उनके ये साल 2026 कई राशियों के लिए लाभ के योग लाएगा।

देव गुरु बृहस्पति को बुद्धि, ज्ञान, भाग्य, धर्म, शिक्षा, विवाह, संतान और आध्यात्म का कारक माना जाता है। इस साल गुरु मार्गी हो रहे हैं इसलिए जिन लोगों की कुंडली में गुरु अच्छे हैं उनके ये साल 2026 कई राशियों के लिए लाभ के योग लाएगा। इस साल गुरु मार्गी होंगे और मिथुन राशि में भी जाएंगे। कई राशियों को धन लाभ के मौके, रोमांटिक लवलाइफ और इमोशनली आपके लिए अच्छे पल आएंगे। आपको बता दें कि गुरु एक राशि में करीब 13 महीनों तक रहते हैं, लेकिन इस समय गुरुकी अतिचारी चाल चल रही है। जब-जब गुरु की चाल में बदलाव आता है तो इसका असर सभी पर होता है। मार्च महीने में देवगुरु मार्गी होने वाले हैं। सीधी चाल चलने से गुरु धन-दौलत में वृद्धि, मान-सम्मान में बढ़ाएंगे। आइए जानते हैं गुरु के साल में मिथुन में जाने और मार्गी होने से किन राशि वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मेष राशि के लोगो पर असर मेष राशि के लोगो के लिए धन लाभ के मौके आएंगे, आपको जुलाई या जून में करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। लवलाइफ में रिलेशनशिप को और भी अच्छा करने के मौके मिलेंगे।मेष राशि के लोगों के लिए 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाएंगे, जून में मिथुन राशि मे जाने से आपको वाहन और संपत्ति संतान सुख दिलाएंगे।

सिंह राशि के लोगों पर असर सिंह राशि के लोगों को सूर्य की एनर्जी के साथ बदलाव भी मिलेंगे। आपको पैसा और प्रमोशन दोनों मिलने के चांस हैं।सिंह राशि के लिए गुरु का मार्गी होना लाभ के योग लेकर आएगा। आप गुरु की कृपा से धन तो पाएंगे साथही बिजनेस भी आपकाअच्छा चलेगा। संतान की तरफ से भी आपको लाभ होगा। आपके लिए सभी भौतिक सुख सुविधाओं का सारा सामान मिलने के भी योग हैं।

मिथुन राशि के लोगों पर असर मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ स्थिति में होगा। आपके आत्मविश्वास और जोश में वृद्धि धन में बचत और रिश्तों में मजबूती आएगी। मिथुन राशि के लोगों को शुरू में आर्थिक तौर पर लाभ मिलेगा, आपके स्किल्स और नेटवर्क के जरिए आप लाभ पाएंगे।

मकर राशि के लोगों पर असर मकर राशि वालों के लिए 8वें घर में रहकर गुरु आपको शादी, बिजनेस में मर्जर,और निवेश से रिटर्न दिलाएंगे। इस राशि को हाल ही में शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति मिली है, इसलिए इस राशि के लोगों को स समय पार्टनरशिप से भी बिजनेस में लाभ होगा।