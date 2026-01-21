Hindustan Hindi News
मार्च में गुुरु होंगे मार्गी, जून में जाएंगे मिथुन राशि में किन राशियो के भाग्य को करेंगे मजबूत, मिलेगा लक

संक्षेप:

देव गुरु बृहस्पति को बुद्धि, ज्ञान, भाग्य, धर्म, शिक्षा, विवाह, संतान और आध्यात्म का कारक माना जाता है। इस साल गुरु मार्गी हो रहे हैं इसलिए जिन लोगों की कुंडली में गुरु अच्छे हैं उनके ये साल 2026 कई राशियों के लिए लाभ के योग लाएगा।

Jan 21, 2026 08:30 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
देव गुरु बृहस्पति को बुद्धि, ज्ञान, भाग्य, धर्म, शिक्षा, विवाह, संतान और आध्यात्म का कारक माना जाता है। इस साल गुरु मार्गी हो रहे हैं इसलिए जिन लोगों की कुंडली में गुरु अच्छे हैं उनके ये साल 2026 कई राशियों के लिए लाभ के योग लाएगा। इस साल गुरु मार्गी होंगे और मिथुन राशि में भी जाएंगे। कई राशियों को धन लाभ के मौके, रोमांटिक लवलाइफ और इमोशनली आपके लिए अच्छे पल आएंगे। आपको बता दें कि गुरु एक राशि में करीब 13 महीनों तक रहते हैं, लेकिन इस समय गुरुकी अतिचारी चाल चल रही है। जब-जब गुरु की चाल में बदलाव आता है तो इसका असर सभी पर होता है। मार्च महीने में देवगुरु मार्गी होने वाले हैं। सीधी चाल चलने से गुरु धन-दौलत में वृद्धि, मान-सम्मान में बढ़ाएंगे। आइए जानते हैं गुरु के साल में मिथुन में जाने और मार्गी होने से किन राशि वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा।

मेष राशि के लोगो पर असर

मेष राशि के लोगो के लिए धन लाभ के मौके आएंगे, आपको जुलाई या जून में करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। लवलाइफ में रिलेशनशिप को और भी अच्छा करने के मौके मिलेंगे।मेष राशि के लोगों के लिए 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाएंगे, जून में मिथुन राशि मे जाने से आपको वाहन और संपत्ति संतान सुख दिलाएंगे।

सिंह राशि के लोगों पर असर

सिंह राशि के लोगों को सूर्य की एनर्जी के साथ बदलाव भी मिलेंगे। आपको पैसा और प्रमोशन दोनों मिलने के चांस हैं।सिंह राशि के लिए गुरु का मार्गी होना लाभ के योग लेकर आएगा। आप गुरु की कृपा से धन तो पाएंगे साथही बिजनेस भी आपकाअच्छा चलेगा। संतान की तरफ से भी आपको लाभ होगा। आपके लिए सभी भौतिक सुख सुविधाओं का सारा सामान मिलने के भी योग हैं।

मिथुन राशि के लोगों पर असर

मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ स्थिति में होगा। आपके आत्मविश्वास और जोश में वृद्धि धन में बचत और रिश्तों में मजबूती आएगी। मिथुन राशि के लोगों को शुरू में आर्थिक तौर पर लाभ मिलेगा, आपके स्किल्स और नेटवर्क के जरिए आप लाभ पाएंगे।

मकर राशि के लोगों पर असर

मकर राशि वालों के लिए 8वें घर में रहकर गुरु आपको शादी, बिजनेस में मर्जर,और निवेश से रिटर्न दिलाएंगे। इस राशि को हाल ही में शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति मिली है, इसलिए इस राशि के लोगों को स समय पार्टनरशिप से भी बिजनेस में लाभ होगा।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए रत्नशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
