गुरु मार्गी 2026: 11 मार्च को मिथुन राशि में सीधी चाल चलेंगे बृहस्पति, जानें सभी राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव

वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति (गुरु) को ज्ञान, भाग्य, धर्म और समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। जब गुरु अपनी चाल बदलते हैं, तो उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन के कई क्षेत्रों पर दिखाई देता है। पंचांग के अनुसार 11 मार्च 2026 की सुबह करीब 06:17 बजे देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी (सीधी चाल) हो जाएंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार जब गुरु वक्री से मार्गी होते हैं, तो कई रुके हुए काम धीरे-धीरे गति पकड़ने लगते हैं। निर्णय क्षमता मजबूत होती है और करियर, शिक्षा, व्यापार तथा रिश्तों से जुड़े मामलों में नई दिशा मिल सकती है। आइए जानते हैं, गुरु के मार्गी होने से कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल-

मेष राशि- करियर और योजनाओं में गति मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का मार्गी होना कई मामलों में सकारात्मक संकेत दे सकता है। लंबे समय से जिन योजनाओं पर काम चल रहा था, उनमें धीरे-धीरे प्रगति देखने को मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलने की संभावना है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय नेटवर्क बढ़ाने और नई साझेदारियों पर काम करने का हो सकता है। जो लोग पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी अपने प्रयासों का बेहतर परिणाम मिल सकता है।

वृषभ राशि- आर्थिक मामलों में बदलाव वृषभ राशि के लिए गुरु का मार्गी होना धन और पारिवारिक मामलों को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत हो सकती है और पुराने प्रयासों से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। परिवार से जुड़े फैसलों में भी सकारात्मक माहौल बन सकता है। हालांकि इस समय बड़े आर्थिक निर्णय लेते समय धैर्य और सोच-समझ जरूरी हो सकता है।

मिथुन राशि- आत्मविश्वास और सोच में बदलाव मिथुन राशि के लिए यह गोचर विशेष महत्व रखता है, क्योंकि गुरु इसी राशि में मार्गी हो रहे हैं। इस दौरान आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिल सकती है और जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले स्पष्ट हो सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए नई रणनीति बनाने और विस्तार की योजना तैयार करने का समय हो सकता है। साथ ही व्यक्तिगत जीवन में भी सोच और व्यवहार में परिपक्वता देखने को मिल सकती है।

कर्क राशि- रिश्तों और साझेदारी में बदलाव कर्क राशि के लिए गुरु का मार्गी होना रिश्तों और साझेदारी से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। इस समय आपको लोगों के साथ तालमेल बैठाने और सहयोग से काम करने के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। जो लोग किसी साझेदारी में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय नई योजनाओं पर काम करने का हो सकता है। वैवाहिक जीवन में भी पहले से बेहतर समझ और संतुलन देखने को मिल सकता है।

सिंह राशि- लक्ष्य पूरे होने के संकेत सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का मार्गी होना कई मामलों में उत्साह बढ़ाने वाला हो सकता है। लंबे समय से जिन लक्ष्यों के लिए प्रयास किए जा रहे थे, उनमें सफलता मिलने की संभावना बन सकती है। आर्थिक मामलों में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो सकती है, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत हो सकती है।

कन्या राशि- पेशेवर जीवन में नई दिशा कन्या राशि के लिए गुरु की सीधी चाल करियर और पेशेवर जीवन को प्रभावित कर सकती है। इस समय नौकरी या व्यवसाय में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। जो लोग लंबे समय से किसी नई नौकरी या प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। साथ ही कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और कौशल की सराहना भी हो सकती है।

तुला राशि- भाग्य का सहयोग तुला राशि के लिए यह समय नई संभावनाओं से भरा हो सकता है। शिक्षा, यात्रा और नए अनुभवों से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। जो लोग नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं, उन्हें भाग्य का सहयोग मिल सकता है। व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ सकता है।

वृश्चिक राशि- आर्थिक मामलों में सुधार वृश्चिक राशि के लिए गुरु का मार्गी होना आर्थिक मामलों और निवेश से जुड़े फैसलों को प्रभावित कर सकता है। लंबे समय से अटके हुए आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे प्रगति देखने को मिल सकती है। इस दौरान आप अपने संसाधनों को बेहतर तरीके से संभालने में सफल हो सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को भी नई रणनीति और योजनाओं से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है।

धनु राशि- करियर और संबंधों में सकारात्मकता धनु राशि के लिए गुरु का मार्गी होना कई मामलों में राहत देने वाला साबित हो सकता है। इस समय कार्यक्षेत्र में सहयोग बढ़ सकता है और सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बन सकता है। जो लोग नई नौकरी या करियर में बदलाव की सोच रहे हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं। निजी जीवन में भी संबंधों में स्थिरता और समझ बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं।

मकर राशि- कामकाज में व्यस्तता और प्रगति मकर राशि के लिए गुरु की सीधी चाल दैनिक कार्यों और पेशेवर जीवन को प्रभावित कर सकती है। इस दौरान कामकाज में व्यस्तता बढ़ सकती है, लेकिन इसके साथ-साथ परिणाम भी सकारात्मक मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और अपने कौशल को दिखाने का मौका भी मिल सकता है। धीरे-धीरे करियर में स्थिरता और प्रगति देखने को मिल सकती है।

कुंभ राशि- रचनात्मकता और प्रगति कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का मार्गी होना रचनात्मक और बौद्धिक कार्यों में प्रगति के संकेत दे सकता है। इस दौरान आपकी सोच और निर्णय क्षमता मजबूत हो सकती है। नए विचारों और योजनाओं पर काम करने के लिए यह समय अनुकूल माना जा सकता है। साथ ही व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन और सकारात्मकता बनी रह सकती है।

मीन राशि- परिवार और सुख-सुविधाओं पर प्रभाव मीन राशि के लिए गुरु का मार्गी होना पारिवारिक जीवन और घरेलू मामलों को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान परिवार के साथ समय बिताने और घरेलू जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने का अवसर मिल सकता है। घर, संपत्ति या परिवार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार हो सकता है। भावनात्मक रूप से भी आप पहले से अधिक संतुलित और सकारात्मक महसूस कर सकते हैं।