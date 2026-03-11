Hindustan Hindi News
अतिचारी गुरु आज हो जाएंगे मिथुन राशि में मार्गी, गुरु किन राशियों के लोगों को कराएंगे लाभ

Mar 11, 2026 09:38 am IST
 Jupiter Direct In Gemini 2026: गुरु अभी अतिचारी चाल चल रहे हैं। गुरु आज से मिथुन राशि में मार्गी हो जाएगें। गुरु के मार्गी होने से कई राशियों के लिए अच्छे योग बनेंगे। इसके साथ ही हम आपको बताएंंगे कि गुरु के मार्गी होे से राशियों पर क्या असर होता है।

Jupiter Direct In Gemini 2026: गुरु अभी अतिचारी चाल चल रहे हैं। गुरु आज से मिथुन राशि में मार्गी हो जाएगें। गुरु के मार्गी होने से कई राशियों के लिए अच्छे योग बनेंगे। इसके साथ ही हम आपको बताएंंगे कि गुरु के मार्गी होे से राशियों पर क्या असर होता है। गुरु के मार्गी होने पर आमतौर पर ग्रहों के लिए शुभ माना जाता है। गुरु ज्ञान,धन संतान और आशीर्वाद का कारक माने जाते हैं। अगर ये मार्गी चाल से चलते हैं, तो इन चीजों में राशियों को लाभ होता है। इसके विपरीत जब शनि विपरीत चाल से चलते हैं. तो राशियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। गुरु के मार्गी होने से लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती है। राशिों पर भी इसका अच्छा और अलग-अलग प्रभाव होता है।

कन्या राशि के लोगों के लिए शुभ

कन्या राशि वालों के लिए गुरु का मार्गी का होना शुभ रहेगा। आपको भविष्य में लाभ की उम्मीद रहेगी। इसके अलावा आपके लिए करियर में अच्छा फैसला आपकी लाइफ के लिए सही साबित होगा। बिजनेस करते हैं, तो लाभ के योग बनेंगे। आर्थिक तौर पर और संतान के मामले में आपके लिए अच्छा समय है। हेल्थ को लेकर भी आपको किसी दिक्कत का सामना नहीं करान होगा।

मकर राशि के लोगों को अचानक लाभ

मकर राशि वाले लोगों को गुरु के मार्गी होने से को अचानकसे धन लाभ की स्थिति पैदा हो सकती है। इस राशि के लोगों के लिए अच्छा समय है। आपको इस समय आर्थिक तौर पर थोड़ा अलर्ट भी रहना होगा। पैसों के लेनदेन से बचेंगे, तो आपके लिए अच्छा होगा। रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप इसे संभाल लेंगे।

तुला राशि वालों के लिए लाभ ही लाभ

तुला राशि वालों के लिए मार्गी गुरु अच्छे सर्पराइज लेकर आएंगे। आपके लिए देश से बाहर घूमने के मौके आ सकते हैं। इस समय कड़ी मेहनत करें और रिजल्ट पर खास ध्यान दें। बिजनेस में कोई नया आइडिया आपको लाभ करा सकता है।

सिंह राशि वालों के लिए भी लाभ के योग

सिंह राशि वालों के लिए गुरु का गोचर शुभ फल देगा। आपको अचानक से आर्थिक लाभ हो सकता है और करियर में लाभ भी मिल सकता है। शेयर मार्केट में आपको लाभ होगा। लाइफपार्टनर से थोड़ा तालमेल बनाकर रखें।

मेष राशि वालों के लिए करियर में लाभ

मेष राशि वाले लोगों के लिए करियर मे लाभ के योग बनेंगे। आपको किसी प्रोजेक्ट पर इस समय अच्छा लाभ हो सकता है, इससे आने वाले समय में भी आप प्रमोशन पाएंगे। फैसलों को लेकर और भी अलर्ट रहें और सोच विचार कर फैसला लें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

