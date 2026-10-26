नवंबर में इन 4 राशियों की बल्ले-बल्ले, सिंह राशि में मिलेंगे गुरु, केतु और मंगल
November 2026 ki lucky rashiya: गुरु सूर्य की सिंह राशि में आ रहे हैं। यहां केतु पहले से विराजमान हैं। गुरु के कुछ दिन बाद मंगल भी इसी राशि में गोचर करेंगे। जिससे सिंह राशि में गुरु, केतु और मंगल की युति बनेगी।
November Lucky Zodiac Signs 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 को गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आएंगे। इसके बाद 12 नवंबर 2026 को मंगल का गोचर सिंह राशि में होगा। सिंह राशि में केतु पहले से ही विराजमान हैं। इस तरह से सिंह राशि में केतु, गुरु और मंगल का मिलन होगा। इन तीन ग्रहों की युति 4 दिसंबर तक सिंह राशि में बनी रहेगी। 5 दिसंबर को केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में आ जाएंगे। इन तीन ग्रहों की सिंह राशि में युति मेष से लेकर मीन राशि वालों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। सिंह राशि में गुरु, केतु और मंगल की युति कुछ राशियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। इस समय इन राशि वालों को धन लाभ होने के साथ करियर में ग्रोथ और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हो सकती है। जानें सिंह राशि में तीन ग्रहों का महा मिलन किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा।
1. मेष राशि:
मेष राशि वालों के लिए यह समय बहुत शानदार रहेगा। कार्यों में सफलता हासिल होगी और पुरानी परेशानियों या दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। किसी अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। अपनों का साथ मिलेगा। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि के संकेत हैं। यात्राएं लाभकारी साबित होंगी। महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए अनुकूल समय है। परिवार में खुशियों का आगमन होगा।
2. कर्क राशि:
कर्क राशि वालों के लिए यह समय बहुत पॉजिटिव या सकारात्मक रहने वाला है। इस समय धन लाभ के नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे आएंगे। नौकरी-चाकरी की स्थिति में सुधार होगा। नई नौकरी के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापारी वर्ग को किसी नई डील या सौदे पर साइन करने का मौका मिल सकता है।
3. तुला राशि:
तुला राशि के लिए यह समय बहुत लाभकारी माना जा रहा है। इस समय आपके लिए आय के नए मार्ग बनेंगे और पुराने साधनों से भी रुपए-पैसे आएंगे। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता प्राप्त होगी। कार्यों की विघ्न-बाधाएं या अड़चनें समाप्त होंगी। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी। शुभ समाचार के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं। लव लाइफ में सुधार के संकेत हैं।
4. मकर राशि:
मकर राशि वालों को इस समय विदेश जाने का मौका मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। मानसिक तनाव हो सकता है लेकिन आप इससे पार पा लेंगे। धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। धन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने में सफल रहेंगे। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। बिजनेस करने वालों को मुनाफा में वृद्धि के संकेत हैं। पार्टनरशिप में लाभ होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान