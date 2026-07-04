दो दिन बाद गुरु के नक्षत्र में जाएंगे सूर्य, इन 7 राशियों को मिलेगी गुड न्यूज
Sun Transit in Guru Nakshatra 2026: 6 जुलाई को सूर्य गुरु यानी जूपिटर के नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर करने वाले हैं। पंडित नरेन्द्र उपाध्याय के अनुसार इस परिवर्तन का लाभ कुल 7 राशियों को मिलने वाला है।
6 जुलाई को सूर्य गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर करने वाले हैं। ज्योतिषीय लिहाज से सूर्य के राशि और नक्षत्र परिवर्तन को बहुत ही अहम माना जाता है। मान्यता है कि जब भी सूर्य नए नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो इसका असर कई राशियों पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। ज्योतिषीय गणना के आधार पर आज से दो दिन बाद सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य 20 जुलाई तक रहने वाले हैं। पंडित नरेन्द्र उपाध्याय के अनुसार इस गोचर का लाभ एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 7 राशियों को मिलने वाला है। पंडित जी से जानिए मेष, कन्या और धनु समेत किन राशियों को इस गोचर का लाभ मिलने वाला है?
पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य गोचर होते ही इन 7 राशियों को मिलेगा लाभ-
मेष राशि
सूर्य के इस गोचर का सकारात्मक असर मेष राशि वालों पर पड़ेगा। इनके लिए कामकाज के लिहाज से सब अच्छा होगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें नई डील मिल सकती है और नए ग्राहक मिलने की पूरी संभावना बनेगी। रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। वहीं आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत दिखेंगे।
वृषभ राशि
वृषभ राशि के मान-सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी करने वालों को अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। कुछ लोगों को राजनैतिक लाभ भी मिलने के संकेत हैं। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कुल मिलाकर वृषभ राशि की जिंदगी सही दिशा में आगे बढ़ेगी।
मिथुन राशि
बीते कुछ समय से अगर मन में किसी तरह की उलझन रही है या फिर काम में रुकावट महसूस होती आई है तो अब हालात बदलेंगे। धीरे-धीरे चीजें फेवर में आती दिखेंगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वहीं रुके हुए काम में भी रफ्तार आएगी।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर फायदेमंद साबित होगा। आय बढ़ने के नए सोर्स मिलेंगे। प्रमोशन होने के चांस बनेंगे। करियर और बिजनेस से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी जिससे मन खुश रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को भी खूब फायदा होगा।
धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर राहत देने वाला होगा। प्रमोशन की संभावना है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वहीं अधिकारियों के सपोर्ट मिलने के प्रबल योग बनेंगे। अगर लंबे समय से किसी अच्छे मौके का इंतजार था तो अब वो मिल सकता है।
मकर राशि
पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य के आते ही मकर राशि वालों को लाभ मिलेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। विरोधियों पर विजय हासिल होगा। रुके काम पूरे होने लगेंगे। इस गोचर के जरिए सारी चीजें फेवर में आएंगी और करियर-बिजनेस में लाभ मिलेगा।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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