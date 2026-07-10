गुरु कर्क में, शनि मीन में, नौकरी, धन और परिवार पर कैसा रहेगा असर? जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से
Jupiter In Cancer Saturn In Pisces Future Predictions: ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि शनि का मीन राशि में होना चुनौतीपूर्ण माना जाता है। वहीं कर्क राशि में गुरु का गोचर लोगों के जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ाने और शुभ कार्यों को गति देने वाला हो सकता है।
वैदिक ज्योतिष में गुरु और शनि की स्थिति को अहम माना जाता है। इन दिनों गुरु कर्क राशि में हैं, जबकि शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इस ग्रह स्थिति को लेकर ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय ने अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि शनि का मीन राशि में रहना बहुत अनुकूल नहीं माना जाता। वहीं गुरु का कर्क राशि में होना पूरे जनमानस के लिए शुभ संकेत दे रहा है।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, जब शनि गुरु की राशि में आते हैं तो हालात सामान्य नहीं रहते। उनके मुताबिक, पहले भी ऐसा संयोग बनने पर दुनिया ने कठिन समय देखा था। उनका कहना है कि मौजूदा समय में भी कई देशों के बीच तनाव और युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में शनि का यह गोचर चुनौतियों की ओर इशारा करता है। हालांकि, यह ज्योतिषीय मान्यता है।
गुरु बढ़ाएंगे शुभता
पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि शनि की स्थिति भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन कर्क राशि में गुरु का होना राहत देने वाला माना जा रहा है। उनके मुताबिक, गुरु इस राशि में शुभ फल देने की स्थिति में रहते हैं। इसका असर लोगों के जीवन में सकारात्मक रूप से देखने को मिल सकता है। परिवार में खुशियां बढ़ेंगी और घर में मांगलिक कार्य होने के योग बन सकते हैं।
धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ेगा झुकाव
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इस दौरान लोगों का रुझान धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ सकता है। पूजा-पाठ, धार्मिक यात्रा और सामाजिक-धार्मिक आयोजनों में लोगों की भागीदारी बढ़ने की संभावना है। कई लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं। मन पहले की तुलना में अधिक शांत रहेगा और अच्छे कार्यों के प्रति रुचि बढ़ सकती है।
धन, नौकरी और कारोबार पर असर
आर्थिक मामलों को लेकर भी पंडित नरेंद्र उपाध्याय ने शुभ संकेत बताए हैं। उनका कहना है कि कई लोगों की आय में सुधार हो सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां या तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार करने वालों को भी विस्तार का मौका मिल सकता है। हालांकि, बड़े निवेश या महत्वपूर्ण फैसले सोच-समझकर लेने की सलाह दी गई है।
प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के बन सकते हैं योग
पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि गुरु के प्रभाव से भूमि, भवन और वाहन खरीदने के योग भी बन सकते हैं। जो लोग लंबे समय से घर या जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल माना जा सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और घर का माहौल पहले से अधिक खुशहाल रह सकता है।
उनके मुताबिक, शनि का मीन राशि में गोचर लोगों को धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है। वहीं कर्क राशि में गुरु का गोचर शुभता, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव का संकेत माना जा रहा है। ऐसे में मेहनत और सही फैसलों के साथ आगे बढ़ने वालों को इस अवधि में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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