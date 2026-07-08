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गुरु का अस्त होना किन राशियों के लिए लाएगा गुडलक?

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Guru ast mithun rashi: गुरु मिथुन  राशि में अस्त होने वाले हैं। गुरु का अस्त होना कई राशियों के लिए गुडलक लेकर आएगा। इससे कई राशियों के लिए अच्छे योग बनेंगे। 

गुरु का अस्त होना किन राशियों के लिए लाएगा गुडलक?

Guru ast kark rashi: गुरु मिथुन राशि में अस्त होने वाले हैं। गुरु का अस्त होना कई राशियों के लिए अच्छे योग लेकर आएगा। आपको बता दें कि गुरु का अस्त होना ना सिर्फ राशियों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी कई चीजें बदल देता है। गुरु वक्री चाल से चलते हुए मिथुन राशि में अस्त हो रहे हैं, ऐसे में शादी विवाह आदि के लिए सभी महूर्त बंद हो जाएंगे। अगर गुरु अस्त होता है तो विवाह नहीं होते हैं, विवाह आदि के लिएगुरु का अस्त होना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि 15 जुलाई से गुरु अस्त हो जाएंगे और 1 महीने तक अस्त रहेंगे। इसी बीच चतुर्मास भी लग जाएंगे। यहां आप गुरु का अस्त होने से किन राशियों के लिए अच्छे योग होंगे, इसके बारे में आप जानेंगे। इसके अलावा गुरु के अस्त होने से किन राशियोंको सावधान रहना होगा, इसके बारे में भी आप जानेंगे।

गुरु के अस्त होने से किन राशियों के लिए अच्छे योग

अस्त गुरु का अच्छा प्रभाव बहुत ही कम राशियों पर हो रहा है। इसका बुरा प्रभाव कई राशियों पर होगा, लेकिन सावधानी बरतेंगे, तो चीजें आपके लिए सही हो जाएंगी। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार गुरु के अस्त होने से तुला राशि और वृषभ राशि के लिए अच्छे योग बन रहे हैं, बाकी सभी के लिए कुछ ना कुछ परेशानी होगी।

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इन दोनों राशियों के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। गुरु के गोचर के दौरान आपके जीवन में काफी कुछ अच्छा होगा। आपके लिए बिजनेस और करियर से लाभ के योग बनेंगे। आपको रोग आदि को लेकर खास ध्यान देने की जरूरत है। अगर कहीं पैसा लगाने सोच रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। जो किसी प्रवेश परीक्षा या सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उनको भी गुड न्यूज मिल सकती है।

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गुरु के अस्त होने से कौन सी राशियां रहें सावधान

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार गुरु के अस्त होने से धनु राशि, मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि को खास तौर पर अलर्च रहना होगा। आपके लिए फैसले लेते समय सावधान रहना होगा। किसी भी राजनीति के चक्कर में पड़ सकते हैं। पैसा ऐसी जगह ना लगाएं, जहां से वापस निकालना मुश्किल हो। जल्दबाजी में खर्च करने के बजाय सोच समझकर प्लान करना चाहिए।

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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