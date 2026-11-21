वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि जन्म कुंडली में गुरु जहां बैठते हैं, वहां हानि करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि अमृत समान होती है। जानिए लग्न, पंचम, नवम और एकादश भाव में बृहस्पति कैसे देते हैं शुभ फल।

वैदिक ज्योतिष में गुरु यानी बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रहों में गिना जाता है। इन्हें ज्ञान, धन, संतान, धर्म, विवाह और भाग्य का कारक माना गया है। आमतौर पर गुरु की शुभ दृष्टि को जीवन में तरक्की और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति को लेकर एक खास ज्योतिषीय सिद्धांत भी है। माना जाता है कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं, वहां के कुछ कारक तत्वों में कमी या हानि दे सकते हैं, जबकि उनकी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि जिन भावों पर पड़ती है, वहां शुभ प्रभाव बढ़ता है। ऐसे में गुरु का फल केवल उनकी भाव स्थिति से नहीं, बल्कि दृष्टि और दूसरे ग्रहों के संबंध से भी तय होता है।

गुरु को क्यों माना जाता है ज्ञान और समृद्धि का कारक? ज्योतिष में बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है। इन्हें बुद्धि, शिक्षा, धर्म, सत्य, नैतिकता, दया, न्याय और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतिनिधि ग्रह माना गया है। कुंडली में गुरु की स्थिति से व्यक्ति की शिक्षा, संतान, धन और वैवाहिक जीवन के बारे में भी विचार किया जाता है। स्त्री की जन्म कुंडली में गुरु को पति का कारक ग्रह माना जाता है। गुरु की शुभ स्थिति व्यक्ति को सम्मान, समझदारी और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। यही वजह है कि कुंडली में गुरु के स्थान और उनकी दृष्टि का विशेष महत्व होता है।

जन्म कुंडली में गुरु यानी बृहस्पति को ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य का कारक माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, गुरु जिस भाव में बैठते हैं, वहां कुछ कारक तत्वों में कमी दे सकते हैं, जबकि उनकी पांचवीं, सातवीं और नौवीं दृष्टि शुभ फल देती है। गुरु की स्थिति से धन, करियर, विवाह और संतान सुख पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह पूरी कुंडली पर निर्भर करता है। अपनी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति, उनकी दृष्टि और जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

गुरु जिस भाव में बैठते हैं, वहां क्यों हो सकती है हानि? ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, गुरु जिस भाव में विराजमान होते हैं, वहां के कुछ कारक तत्वों में कमी या बाधा आ सकती है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि गुरु उस भाव के सभी शुभ फल समाप्त कर देते हैं। उदाहरण के लिए, गुरु जिस भाव में बैठते हैं, वहां अपनी प्रकृति के अनुसार विस्तार और प्रभाव बढ़ाते हैं, लेकिन भाव के स्वामी और अन्य ग्रहों की स्थिति के आधार पर परिणाम बदल सकते हैं। इसलिए केवल गुरु की भाव स्थिति देखकर हानि का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। पूरी कुंडली का विश्लेषण जरूरी होता है।

गुरु की पांचवीं, सातवीं और नौवीं दृष्टि देती है शुभ फल गुरु की सबसे खास विशेषता उनकी विशेष दृष्टियां हैं। अन्य ग्रहों की तरह गुरु की सातवीं दृष्टि के अलावा पांचवीं और नौवीं दृष्टि भी मानी जाती है। ज्योतिष में इन तीनों दृष्टियों को शुभ प्रभाव देने वाला माना गया है। जब गुरु की दृष्टि लग्न, पंचम, नवम, एकादश या द्वितीय भाव पर पड़ती है तो धन, बुद्धि, संतान, भाग्य और सम्मान से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की मान्यता है। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, वहां के शुभ तत्वों को बल मिलता है। इसी कारण कई कुंडलियों में गुरु की दृष्टि को उनकी भाव स्थिति से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।

धन और विवाह के मामले में गुरु की दृष्टि का महत्व धन प्राप्ति के लिए कुंडली के दूसरे और ग्यारहवें भाव को महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि गुरु की शुभ दृष्टि इन भावों या इनके स्वामियों पर हो, तो आर्थिक उन्नति के योग मजबूत होने की मान्यता है। इसी तरह विवाह के लिए सातवें भाव, उसके स्वामी और शुक्र की स्थिति देखी जाती है। गुरु की दृष्टि इन विवाह संबंधी कारकों पर पड़ने से वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। स्त्री की कुंडली में गुरु की शुभ स्थिति को पति और दांपत्य सुख से भी जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, विवाह का निर्णय केवल एक ग्रह के आधार पर नहीं किया जाता है।

चंद्रमा के साथ गुरु बनाते हैं गजकेसरी योग जब गुरु और चंद्रमा एक-दूसरे से केंद्र भावों यानी पहले, चौथे, सातवें या दसवें स्थान पर होते हैं, तब गजकेसरी योग बनने की ज्योतिषीय मान्यता है। चंद्रमा के साथ गुरु की युति भी इस योग का एक रूप मानी जाती है। इसे बुद्धि, प्रतिष्ठा, धन और सामाजिक सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। वहीं चंद्रमा से छठे या आठवें भाव में गुरु की स्थिति को कुछ ज्योतिषीय परंपराओं में अनुकूल नहीं माना जाता है।

गुरु की महादशा, अंतर्दशा और गोचर के फल भी कुंडली में उनकी स्थिति, बल और अन्य ग्रहों के संबंध पर निर्भर करते हैं। इसलिए गुरु के शुभ-अशुभ फल जानने के लिए पूरी जन्म कुंडली का अध्ययन करना जरूरी है।