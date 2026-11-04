अगले 81 दिन 4 राशियों के लिए स्वर्णिम काल, केतु के प्रभाव में रहेंगे गुरु
Guru transit in Magha nakshatra 2026: गुरु इस समय मघा नक्षत्र में विराजमान हैं और सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डाल रहे हैं। जानें गुरु नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों के लिए अगले 81 दिन रहेंगे शुभ।
Guru Gochar: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु के नक्षत्र परिवर्तन की घटना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली मानी जाती है। गुरु को धन, संतान, भाग्य और ज्ञान आदि का कारक माना जाता है। 31 अक्टूबर 2026 को गुरु मघा नक्षत्र में आ गए हैं और इस नक्षत्र में 24 जनवरी 2027 तक रहेंगे। मघा नक्षत्र में गुरु करीब 81 दिन तक बने रहेंगे। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं मघा नक्षत्र गोचर काल में गुरु पर केतु का प्रभाव भी बना रहेगा। मघा नक्षत्र का संबंध उन लोगों से माना जाता है जो उच्च पदों या प्रतिष्ठित संस्थानों में हैं। कहा जाता है कि गुरु जिस भाव या नक्षत्र से गुजरते हैं उसके प्रभावों में वृद्धि कर देते हैं। इसलिए यह समय व्यक्तिगत जीवन में बड़े फैसलों, सत्ता, पावर और कार्यक्षेत्र में परफॉर्मेंस को आगे लेकर जाएगा। इस दौरान सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। मघा नक्षत्र के गुरु मेष से लेकर मीन राशि को प्रभावित करेंगे लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिन्हें अत्यंत शुभ और लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। जानें गुरु मघा नक्षत्र परिवर्तन की लकी राशियां।
1. वृषभ राशि:
अष्टमेश गुरु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने से आपके अटके हुए कार्यों को गति प्राप्त होगी। नई नौकरी के अवसर और व्यापार में उन्नति मिलने के संकेत हैं। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। करियर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। गुरु की दृष्टि अष्टम, दशम और द्वादश भाव में होने से आय में वृद्धि के संकेत हैं। प्रमोशन या पदोन्नति की प्राप्ति हो सकती है। किसी पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है।
2. कर्क राशि:
आपकी राशि के दूसरे भाव (धन और वाणी भाव) में गुरु का गोचर अनुकूल परिणाम लाएगा। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा और धन संचय करने में सफल रहेंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ उठा सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके कामकाज की स्थिति सुधर सकती है। वाणी प्रभावशाली रहेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। अटके हुए धन की वापसी के संकेत हैं।
3. कन्या राशि:
गुरु का 12वें भाव में गोचर आपके जीवन में अनुकूल या सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस समय आपकी सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यापारियों को विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। विदेश यात्राएं करने का मौका मिल सकता है। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत हैं। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। इस दौरान आपके अंदर संतोष का भाव रहेगा।
4. कुंभ राशि:
गुरु का सप्तम भाव में गोचर आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव ला सकता है। इस समय आपको हर तरफ से धन की प्राप्ति हो सकती है। आय में वृद्धि के संकेत हैं। परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। उच्चाधिकारियों का साथ मिलेगा। व्यापारिक यात्राएं लाभकारी साबित हो सकती है। प्रमोशन या पदोन्नति का इंतजार कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। इस समय आपको मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान