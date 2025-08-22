Guru Gochar Rashi Parivartan Kark Rashi Mein Jupiter Transit In Cancer Horoscope Rashifal 18 अक्टूबर को गुरु करेंगे कर्क राशि में प्रवेश, इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 22 Aug 2025 12:42 PM
18 अक्टूबर को गुरु करेंगे कर्क राशि में प्रवेश, इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को चाल बदलने जा रहे हैं। इस दिन देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष में विशेष स्थान प्राप्त है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से व्यक्ति का भाग्योदय होना तय है। देवगुरु बृहस्पति को गुरु को ज्ञान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान, पुण्य और वृद्धि आदि का कारक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह 27 नक्षत्रों में पुनर्वसु, विशाखा, और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार देवगुरु कर्क राशि में अस्त होकर कुछ राशि वालों पर विशेष कृपा करेंगे। आइए जानते हैं गुरु के कर्क राशि में प्रवेश से किन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन…

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर अच्छा रहेगा। आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यापार में नई दिशा में ध्यान केंद्रित करें। कारोबार के लिहाज से समय अच्छा है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। कार्यस्थल पर अच्छा वातावरण रहेगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा। गुरु गोचर से आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का गोचर शुभ रहने वाला है। व्यापार को लेकर आपका आर्थिक संकट दूर होगा। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं। मान-सम्मान में वृद्धि होगी, अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।

सिंह राशि- गुरु के गोचर से सिंह राशि वालों को शुभ फल मिलेंगे। आपको आपका रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। लाभ होगा। लेन-देन के मामलों को इस समय आप आसानी से निपटा देंगे। कार्यक्षेत्र में उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलेगी। कला के प्रति रुझान बढ़ेगा। व्यापार के लिए समय अच्छा है। आपको आर्थिक लाभ होने की आशा है। आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

वृश्चिक राशि- गुरु का गोचर वृश्चिक राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव लाएगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन धन का खर्च सोच- समझकर ही करें। कार्यों में सफलता के योग बन रहे हैं। सुख-समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन में सुख का अनुभव करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

