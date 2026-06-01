Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

5 महीने तक इन राशियों के जीवन में पैसा ही पैसा, आज रात कर्क राशि में गुरु गोचर कर देंगे लाभ

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Guru Gochar kark rashi मंगलवार को गुरु अपनी चाल बदलने वाले हैं। गुरु के गोचर से मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ राशियों के लिए गुरु का ये गोचर भाग्यशाली साबित हो सकता है।

5 महीने तक इन राशियों के जीवन में पैसा ही पैसा, आज रात कर्क राशि में गुरु गोचर कर देंगे लाभ

Guru Gochar kark rashi Jupiter in Cancer : कल के दिन गुरु अपनी चाल बदलने वाले हैं। गुरु ग्रह का गोचर अन्य ग्रहों के मुकाबले थोड़ा धीमी गति से होता है। गुरु ग्रह का गोचर बेहद ही खास महत्व रखता है। गुरु हर महीने राशि परिवर्तन नहीं करते हैं। गुरु ग्रह को भाग्य, संतान, धन, शिक्षा और ज्ञान का कारक माना जाता है। इस समय गुरु बुध की राशि में मिथुन में विराजमान हैं। पंचांग अनुसार, आज रात में 02 बजकर 25 मिनट पर गुरु कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं। चंद्र की राशि में गुरु का गोचर 31 अक्टूबर की दोपहर तक होगा। ऐसे में गुरु के गोचर से मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ राशियों के लिए गुरु का ये गोचर भाग्यशाली साबित हो सकता है। आइए जानते हैं गुरु के कर्क राशि में गोचर करने से किन राशियों की किस्मत निखर सकती है-

गुरु के गोचर से कौन सा राजयोग बनेगा?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु ग्रह की उच्च राशि कर्क मानी जाती हैं। ऐसे में गुरु का अपनी उच्च राशि में गोचर करना हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा।

5 महीने तक इन राशियों के जीवन में पैसा ही पैसा, आज रात कर्क राशि में गुरु गोचर कर देंगे लाभ

मेष राशि वालों के लिए गुरु का कर्क गोचर कैसा रहेगा?

गुरु का कर्क राशि में गोचर करना मेष राशि के जातकों के लिए शानदार समय लेकर आ सकता है। जीवन में खुशहाली रहेगी।बिजनेस में प्रॉफिट होने की संभावना है।धन लाभ हो सकता है।खूब नाम कमाएंगे। दोस्तों से कोई खास भेंट मिलने की भी संभावना है। विवाह के योग भी बन सकते हैं।

मकर राशि वालों के लिए गुरु का कर्क गोचर कैसा रहेगा?

मकर राशि के जातकों के लिए गुरु का कर्क राशि में गोचर करना फायदेमंद साबित हो सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप करियर में बदलाव की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। व्यापार में बनाई गई योजनाएं सफलता के कदम चूमेंगी।

ये भी पढ़ें:मकर मासिक राशिफल: 1 से 30 जून तक का समय मकर राशि के लिए कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:मेष राशि पर 138 दिन तक वक्री शनि का कैसा होगा प्रभाव, पढ़ें शनि राशिफल

वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का कर्क गोचर कैसा रहेगा?

गुरु का कर्क राशि में गोचर करना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ खबर ला सकता है। नौकरी कर रहे लोगों को कोई बड़ी डील मिल सकती है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में खूब मन लगेगा। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:2 अगस्त तक इन राशियों को होगा प्रॉफिट, राहु गोचर से 5 राशियों को रहना होगा अलर्ट
ये भी पढ़ें:राशिफल 1 जून: आज इन 3 राशियों को होगा फायदा ही फायदा, ये राशियां निवेश से बचें
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
guru gochar Rashifal Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने