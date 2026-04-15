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Guru Gochar:जून में गुरु और चंद्रमा आएंगे साथ, चार महीने तक इनकी युति देगी किन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ

Apr 15, 2026 03:17 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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जून में चंद्रमा और गुरु की युति बन रही है। चंद्रमा और गुरु का एक साथ होना अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों की युति से कई राशियों के लिए शुभ योग बनते हैं।

Guru Gochar:जून में गुरु और चंद्रमा आएंगे साथ, चार महीने तक इनकी युति देगी किन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ

Guru Gochar in Kark Rashi : अभी गुरु मिथुन राशि में है। गुरु के मिथुन राशि के बाद जून में गुरु कर्क राशि में आएंगे। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। जून में चंद्रमा और गुरु की युति बन रही है। चंद्रमा और गुरु का एक साथ होना अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों की युति से कई राशियों के लिए शुभ योग बनते हैं। गुरु समृद्धि ज्ञान, भाग्य का कारक माना जाता है। अगर इसका राशि परविर्तन हो रहा है, तो कई राशियों के लिए भाग्य, ज्ञान में आपको लाभ मिलेगा। इन दोनों की युति से गज केसरी योग बनता है। आपको बता दें गुरु कम से कम 5 साल तक कर्क राशि में रहेंगे। इस राशि में आने से इस युति का अच्छा प्रभाव कई राशियों को सुनने को मिलेगा। राशिफल से जुड़ी खबरें यहां पढ़ें

कैसे मिलता है गजकेसरी योग का लाभ

यह योग जिन लोगों की कुंडली में अच्छी तरह से बना हो और प्रभावित न हो, उन्हें अत्यधिक लाभ मिलता है। इस योग से व्यक्ति के भाग्य सही शेप पाता है सफलता के साथ-साथ गहरी संतुष्टि उसे मिलती है। आपको बता दें कि चंद्रमा और गुरु की युति से लोगों में लीडरशिप की भूमिका बनती है। इमोशनली आप आगे बढ़ते हैं। गजकेसरी योग धन-संपत्ति और फाइनेंशियल तौर पर धन आपके पास टिकता है।

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किन राशियों पर होगा इसका असर

मेष राशि राशि वालों को इस युति का अच्छा लाभ मिलता है,आपकी स्थिति पहले से अच्छी होती है। बिजनेस में आप आगे बढ़ते हैं। नौकरी और बिजनेस आपके लिए हर जगह एक से बढ़कर एक योग होते हैं। घर या वाहन भी इसी योग में खरीदने का सपना पूरा होता है।

वृषभ राशि वालों के लिए किसी इनकम के सोर्स के बनने से और लवलाइफ और पर्सनल लाइफ में आपके लिए अच्छे योग होते हैं। विवाह के योग भी इसी समय में अच्छे से बनते हैं।

कर्क राशि वालों के लिए इमोशनली और फाइनेंशियली लाभ के योग होते हैं। आपको आत्नविश्वास तो मिलता है। वहीं मकर राशि की आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी हो जाती है पर्सनल, प्रोफेशनल और आर्थिक लाइफ में आप आगे बढ़ते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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