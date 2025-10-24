Guru Gochar 2026: 2026 में कितने बार गुरु बदलेंगे राशि, रहेगी अतिचारी चाल, जानें किन राशियों को फायदा
संक्षेप: Guru Gochar year 2026 : इस साल गुरु 3 गुना तेज गति से अतिचारी चाल चल रहे हैं, लेकिन 2026 में ऐसा नहीं होगा। यह भी गुरु की अतिचारी चाल होगी, लेकिन साल 2026 में गुरु कर्क और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार अतिचारी चाल के गुरु का प्रभाव कई राशियों पर होगा।
इस साल गुरु तेज गति से अतिचारी चाल चल रहे हैं, लेकिन 2026 में ऐसा नहीं होगा। यह भी गुरु की अतिचारी चाल होगी ,लेकिन तीन गुना नहीं दो गुनी होगी। साल 2026 में गुरु कर्क और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार अतिचारी चाल के गुरु का प्रभाव कई राशियों पर होगा। अभी गुरु कर्क राशि में हैं, और 5 दिसंबर को गुरु वापस मिथुन राशि में रहेंगे और अगले साल जून तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद अक्टूबर में गुरु सिंह राशि में गोचर करेंगे। इस प्रकार गुरु सिर्फ दो बार राशि परिवर्तन करेंगे। वैसे तो गुरु एक राशि में 12 महीने तक रहते हैं, लेकिन साल 2026 में गुरु दो बार राशि परिवर्तन करेंगे। एक राशि में वापस पहुंचने पर गुरु को 12 साल का समय लगता है, लेकिन अतिचारी चाल में आगे पहुंचने के बाद वापस गुरु उसी राशि में गोचर करते हैं। जब कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से तेज चलता है तो उसे अतिचारी कहते हैं। साल 2025 में जब गुरु ग्रह ने वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश किया तो वे 3 गुना अतिचारी होकर चल रहे थे, जिसका प्रभाव 8 साल तक यानी 18 मार्च 2032 तक देखने को मिलेगा।
साल 2026 में गुरु की अतिचारी चाल से किन्हें लाभ
गुरु की अतिचारी चाल तीन राशियों के बहुत शुभ रहेगी, वहीं तीन राशि पर इसक मिलाजुला असर होगा। गुरु की अतिचारी चाल से मेष, कर्क, सिंह वालों के लिएगुरु शुभ फल लाएंगे, वहीं वृश्चिक, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए समय मिलाजुला रहेगा। खासकर नौकरी को लेकर आपको फायदा होगा। बिजनेस में आपके लिए आर्थिक तरक्की के योग बनेंगे। गुरु की अतिचारी चाल में वायुमंडल में बदलाव आते हैं, वहीं आध्यात्म पर लोगों का विश्वास बढ़ता है। कुल मिलाकर एक अच्छे समय की ओर जाएंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।