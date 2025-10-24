Guru Gochar 2026: 2026 में कितने बार गुरु बदलेंगे राशि, रहेगी अतिचारी चाल, जानें किन राशियों को फायदा

इस साल गुरु तेज गति से अतिचारी चाल चल रहे हैं, लेकिन 2026 में ऐसा नहीं होगा। यह भी गुरु की अतिचारी चाल होगी ,लेकिन तीन गुना नहीं दो गुनी होगी। साल 2026 में गुरु कर्क और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार अतिचारी चाल के गुरु का प्रभाव कई राशियों पर होगा। अभी गुरु कर्क राशि में हैं, और 5 दिसंबर को गुरु वापस मिथुन राशि में रहेंगे और अगले साल जून तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद अक्टूबर में गुरु सिंह राशि में गोचर करेंगे। इस प्रकार गुरु सिर्फ दो बार राशि परिवर्तन करेंगे। वैसे तो गुरु एक राशि में 12 महीने तक रहते हैं, लेकिन साल 2026 में गुरु दो बार राशि परिवर्तन करेंगे। एक राशि में वापस पहुंचने पर गुरु को 12 साल का समय लगता है, लेकिन अतिचारी चाल में आगे पहुंचने के बाद वापस गुरु उसी राशि में गोचर करते हैं। जब कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से तेज चलता है तो उसे अतिचारी कहते हैं। साल 2025 में जब गुरु ग्रह ने वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश किया तो वे 3 गुना अतिचारी होकर चल रहे थे, जिसका प्रभाव 8 साल तक यानी 18 मार्च 2032 तक देखने को मिलेगा।