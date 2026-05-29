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गुरु गोचर से बनेगा हंस राजयोग, 2 जून से इन 4 राशियों के पास आएगा और मिलेगा भाग्य का साथ

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Guru Gochar 2026 ki Lucky Rashiya: गुरु गोचर से हंस राजयोग का निर्माण होगा। हंस राजयोग के प्रभाव से कई राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा और धन की स्थिति में बड़ा बदलाव हो सकता है। जानें गुरु गोचर किन राशियों को शुभ फल प्रदान करने वाला है।

गुरु गोचर से बनेगा हंस राजयोग, 2 जून से इन 4 राशियों के पास आएगा और मिलेगा भाग्य का साथ

Guru Gochar se kin rashi walo ko hoga labh: गुरु 2 जून को कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। गुरु जब अपनी उच्च राशि कर्क में आते हैं, तो हंस राजयोग का शुभ संयोग बनता है। हंस राजयोग को पंच महापुरुष राजयोग में से एक माना गया है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि हंस राजयोग ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शक्तिशाली व प्रभावशाली योग माना जाता है। यह ज्ञान, समृद्धि और अच्छे चरित्र का कारक माना गया है। हंस राजयोग के प्रभाव से कुछ राशियों को सुख-समृद्धि, करियर में तरक्की, व्यक्तित्व में निखार और बुद्धि प्राप्त होती है। गुरु के कर्क गोचर से बनने वाला हंस राजयोग कई राशियों के लिए भाग्य वर्धक दिनों का निर्माण करेगा।

जानें गुरु गोचर से किन राशियों को होगा लाभ-

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1. मिथुन राशि-

मिथुन राशि वालों के लिए गुरु गोचर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। इस समय आपकी धन की स्थिति में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। धन का आवक बढ़ेगा, लेकिन इस समय आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। हालांकि पैसा शुभ कार्यों में ही खर्च होगा। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि का अनुभव करेंगे। अपनों का साथ मिलेगा। मनचाही यात्रा के योग बन रहे हैं।

2. कन्या राशि-

कन्या राशि वालों के लिए गुरु गोचर शुभ फल लेकर आ सकता है। इस समय आपके भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बन रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्यवश आपके कुछ काम भी बन सकते हैं। करियर में तरक्की मिलने की संभावना ज्यादा है। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है।

3. मकर राशि-

मकर राशि वालों के लिए गुरु का गोचर लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस समय आपकी योजनाएं फलीभूत हो सकती हैं। आप जैसा चाहेंगे, वैसा पाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। लंबित कार्य पूरे हो सकते हैं। प्रेम-संबंधों में सुधार के संकेत हैं। करियर में तरक्की मिल सकती है।

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4. मीन राशि-

मीन राशि के लिए गुरु का कर्क गोचर अच्छी खबर लेकर आ सकता है। इस समय आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को सफलता मिलने के योग हैं। सामाजिक कद बढ़ेगा। लोग आपके व्यक्तित्व और वाणी से प्रभावित होंगे। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है। आर्थिक लाभ के नए-नए अवसर सामने आएंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे।

गुरु ग्रह कृपा के लिए उपाय-

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए गुरुवार का व्रत अत्यंत शुभ व लाभकारी माना गया है। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। केले के पेड़ में जल चढ़ाना भी उत्तम माना जाता है। गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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