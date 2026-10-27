सिंह राशि में गुरु: 31 अक्टूबर से 86 दिन 10 राशियों को लाभ और 2 की होगी कड़ी परीक्षा
Guru gochar october: देवगुरु बृहस्पति (गुरु) 31 अक्टूबर को सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। ज्योतिष में सिंह राशि में गुरु का गोचर बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। सिंह राशि के गुरु जहां कुछ राशियों को लाभ देंगे, वहीं कुछ राशियों की मुश्किलें बढ़ाएंगे।
31 अक्टूबर 2026 को गुरु सालों बाद सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। सिंह राशि में गुरु का गोचर 24 जनवरी 2027 तक यानी करीब 86 दिन रहेगा। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और गुरु के बीच आपस में मित्रता का संबंध है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय गुरु के सिंह गोचर को लेकर बताते हैं कि जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश करता है तो जातकों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। इस दौरान सामाजिक मान-प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। सूर्य की सिंह राशि में गुरु का प्रभाव ज्यादातर राशियों के लिए अच्छा माना जाता है लेकिन दो राशियां ऐसी हैं जिनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। जानें गुरु के सिंह गोचर से किसे लाभ और किस राशि के लोग रहें सतर्क।
गुरु सिंह राशि में क्या प्रभाव देता है:
गुरु के सिंह गोचर से सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि और सामाजिक कद बढ़ता है। इस दौरान संतान, शिक्षा और रचनात्मक कार्यों में अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। नौकरी करने वालों को करियर में उन्नति या पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।
गुरु सिंह गोचर से किन राशियों को लाभ:
गुरु का सिंह गोचर मेष से लेकर मीन राशि पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि 10 राशियां ऐसी हैं जिन्हें गुरु गोचर से लाभ मिलने की उम्मीद है।
1.मेष राशि वालों के लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साहस और पराक्रम रंग लाएगा।
2. वृषभ राशि वालों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है या किसी अटके हुए धन की वापसी हो सकती है।
3. मिथुन राशि वालों को पराक्रम और सफलता मिल सकती है। इस समय आपके अटके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं और पराक्रम कार्यों में सफलता दिलाएगा।
4. कर्क राशि वालों के सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। इस समय सामाजिक रूप से आपका कद बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि प्रभावशाली रहेगी।
5. सिंह राशि के लिए गुरु का गोचर लाभकारी रहेगा क्योंकि गुरु आपकी राशि में ही आ रहे हैं। इस समय आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आप रोजी-रोजगार में तरक्की हासिल कर सकते हैं।
6. कन्या राशि के लिए यह समय धनदायक साबित हो सकता है। इस समय आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने साधनों से भी रुपए पैसों की प्राप्ति होगी। आय में वृद्धि के संकेत हैं।
7. तुला राशि वालों को आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। नौकरी में आगे बढ़ने या उन्नति के लिए अच्छे अवसर सामने आएंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। व्यावसायिक सफलता हासिल होगी।
8. वृश्चिक राशि वालों को भावनात्मक उथल-पुथल से राहत मिलेगी। इस समय आप मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है।
9. धनु राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य वश आपके लंबित कार्य पूर्ण हो सकते हैं। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। खुशियों का आगमन होगा।
10. मकर राशि वालों को करियर में तरक्की हासिल हो सकती है। इस समय संतान का साथ मिलेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। मन मुताबिक परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।
गुरु का सिंह गोचर 2 राशियां रहें सतर्क:
कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों को गुरु के सिंह गोचर से संतान संबंधी चिंताएं दूर हो सकती हैं लेकिन यह समय आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इस समय सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। आय से अधिक व्यय होने के कारण मानसिक तौर पर परेशान रह सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं से बचें।
मीन राशि: मीन राशि वालों के लिए गुरु का सिंह गोचर गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी लेकिन आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय खर्च की अधिकता कर्ज की स्थिति ला सकती है। कार्यों में सफलता पाना थोड़ा संघर्ष पूर्ण रह सकता है। इस समय जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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