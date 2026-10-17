गुरु गोचर 2026: 31 अक्टूबर को सिंह राशि में जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, इन राशियों के लिए अहम रहेगा बदलाव
गुरु गोचर 2026: देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में पहले से केतु के मौजूद होने के कारण गुरु-केतु की युति बनेगी। इसके बाद 13 दिसंबर को गुरु वक्री होंगे और 25 जनवरी 2027 को वापस कर्क राशि में लौट आएंगे।
गुरु गोचर 2026: देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु के कर्क राशि से सिंह राशि में जाने के साथ ही अक्टूबर का आखिरी गोचर होगा। ज्योतिष में गुरु को विवाह, संतान, शिक्षा और भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में गुरु की राशि बदलने का असर अलग-अलग राशियों के जातकों पर पड़ सकता है। इस गोचर की एक और खास बात है। सिंह राशि में पहले से केतु मौजूद हैं। गुरु के यहां पहुंचने पर दोनों ग्रह एक ही राशि में आ जाएंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस स्थिति को महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि, इसका फल हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होगा।
कर्क से सिंह राशि में जाएंगे गुरु
31 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में गुरु उच्च के माने जाते हैं। सिंह राशि में प्रवेश के बाद उनकी स्थिति बदल जाएगी। इसके बाद 13 दिसंबर को गुरु वक्री होंगे। 25 जनवरी 2027 को वह वक्री अवस्था में वापस कर्क राशि में आ जाएंगे। इसलिए गुरु का सिंह राशि में गोचर कुछ महीनों तक ही रहेगा। इस दौरान गुरु और केतु की युति पर भी ज्योतिषियों की नजर रहेगी।
इन राशियों के लिए अहम रह सकता है गोचर
मेष राशि के जातकों के लिए शिक्षा, संतान और भविष्य की योजनाओं से जुड़े मामले महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सिंह राशि वालों को अपने कामकाज और फैसलों पर ध्यान देना होगा। वहीं धनु राशि के जातकों के लिए पढ़ाई, यात्रा और करियर से जुड़े नए विकल्प सामने आ सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को प्रयास जारी रखने चाहिए। कारोबार करने वालों के लिए भी अपनी योजनाओं की समीक्षा करना उपयोगी हो सकता है।
जनवरी में वापस कर्क राशि में लौटेंगे गुरु
गुरु का राशि परिवर्तन 31 अक्टूबर को होगा, लेकिन इसके बाद भी उनकी चाल में बदलाव आएगा। दिसंबर में वक्री होने के बाद गुरु जनवरी में फिर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस कारण अक्टूबर से जनवरी तक का समय गुरु के गोचर के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा।
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लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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