Guru Gochar 2026: 31 अक्टूबर को गुरु बदलेंगे राशि, मेष, कर्क और धनु वालों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते
देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 2 मिनट पर कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु के इस राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है। मेष, कर्क और धनु राशि वालों के लिए यह गोचर करियर और आर्थिक मामलों में खास रह सकता है।
Guru Gochar 2026: देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। गुरु इस दिन कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, गुरु का यह गोचर दोपहर 12 बजकर 2 मिनट पर होगा। गुरु के राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर मेष, कर्क और धनु राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक और करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कब तक सिंह राशि में रहेंगे गुरु?
वैदिक ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, शिक्षा, संतान, विवाह, भाग्य और समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। गुरु करीब एक साल में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 2026 में उनकी गति के कारण राशि परिवर्तन का क्रम अलग रहने वाला है। गुरु 31 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 13 दिसंबर 2026 को सिंह राशि में ही वक्री हो जाएंगे। फिर 25 जनवरी 2027 को वक्री अवस्था में वापस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस तरह गुरु का सिंह राशि में पहला चरण करीब तीन महीने का रहेगा। गुरु की इस चाल को ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए गुरु का सिंह राशि में गोचर पंचम भाव में होगा। इस भाव को शिक्षा, संतान, प्रेम और रचनात्मक कार्यों से जोड़कर देखा जाता है। नौकरी करने वालों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कार्यस्थल पर जिम्मेदारी बढ़ने के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की नजर भी आपके काम पर रह सकती है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए गुरु का गोचर धन भाव में होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान आर्थिक मामलों में सुधार के अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। कारोबार करने वालों को भी आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते मिल सकते हैं। हालांकि, पैसों से जुड़े फैसले जल्दबाजी में लेने से बचना होगा। परिवार में बातचीत और तालमेल बनाए रखना भी जरूरी रहेगा।
धनु राशि
धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। इस राशि के जातकों के लिए सिंह राशि में गुरु का प्रवेश भाग्य भाव में होगा। ऐसे में करियर, शिक्षा और लंबी दूरी की यात्रा से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर मिलने की संभावना जताई जा रही है। लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी सकारात्मक परिणाम के लिए मेहनत जारी रखनी चाहिए। आर्थिक मामलों में समझदारी से लिए गए फैसले भविष्य में मददगार साबित हो सकते हैं।
बाकी राशियों पर क्या होगा असर?
गुरु का सिंह राशि में प्रवेश बाकी राशियों के लिए भी अलग-अलग परिणाम लेकर आ सकता है। वृषभ राशि वालों का ध्यान घरेलू मामलों और सुख-सुविधाओं पर रह सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए संवाद, संपर्क और छोटी यात्राएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सिंह राशि वालों को अपने फैसलों और व्यक्तित्व पर ध्यान देने का मौका मिलेगा।
कन्या राशि वालों के लिए खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाना जरूरी हो सकता है। तुला राशि वालों के सामाजिक संपर्क और लाभ से जुड़े मामले अहम रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों को करियर में अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा। मकर राशि वालों के लिए साझेदारी और रिश्तों में तालमेल जरूरी रहेगा। कुंभ राशि वालों को कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए, जबकि मीन राशि वालों के लिए शिक्षा, प्रेम और रचनात्मक कामों से जुड़े विषय महत्वपूर्ण रह सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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