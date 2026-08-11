19 अगस्त से इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, बुध के नक्षत्र में गुरु गोचर
Guru nakshatra gochar 2026: गुरु समय-समय पर अपने राशि या नक्षत्र में परिवर्तन करते रहते हैं। 19 अगस्त को गुरु नक्षत्र परिवर्तन होगा। जिसका 4 राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।
Guru nakshatra gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु को धन, संपदा, ज्ञान और सुख-सौभाग्य का कारक माना गया है। 19 अगस्त 2026 को गुरु सुबह 03:37 मिनट पर अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे और इस नक्षत्र में 31 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। बुध के नक्षत्र में गुरु गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चार राशियों के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत लाभकारी साबित होगा। इन राशि वालों को आर्थिक स्थिति में सुधार के योग के साथ करियर में तरक्की मिलने के संकेत हैं। इस समय आपके कार्यों की अड़चनें खत्म होती नजर आएंगी। जानें गुरु का नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों के लिए रहेगा शुभ।
मेष राशि-
मेष राशि वालों के लिए गुरु का अश्लेषा नक्षत्र गोचर शुभ साबित होगा। इस समय आपकी आमदनी के साधन बढ़ेंगे। आय के नए-नए स्रोत सामने आएंगे और पुराने साधनों से भी रुपए-पैसों का आगमन होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। रोजी-रोजगार में तरक्की प्राप्त हो सकती है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने में सफल रहेंगे। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी।
मिथुन राशि-
मिथुन राशि के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन शुभ रहने वाला है। इस समय आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या पद की प्राप्ति हो सकती है। कार्यस्थल पर आपको अपनी क्षमता साबित करने के अवसर प्राप्त होंगे। कुछ लोगों को मनचाहे प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। व्यापार में विस्तार की संभावना है। परिवार का सहयोग मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता पा सकते हैं। अटके हुए धन की वापसी के संकेत हैं।
तुला राशि-
तुला राशि के लिए गुरु का अश्लेषा नक्षत्र गोचर सुख और सौभाग्य प्रदान कर सकता है। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्यवश कुछ लोगों के अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी और कारोबार में तरक्की के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है।
मकर राशि-
मकर राशि वालों के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन शुभ रहने वाला है। इस समय आपको निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। सुखों में वृद्धि का अनुभव करेंगे। परिवार की परेशानियों से राहत पा सकते हैं। बिजनेस करने वालों कोई बड़ी डील या सौदा हाथ लग सकता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान