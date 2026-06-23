18 अगस्त तक इन 4 राशियों की लाइफ में बड़े बदलाव के संकेत, गुरु कृपा से होगा खूब लाभ
Guru nakshatra gochar 2026: गुरु को धन, संपदा, वैभव और ऐश्वर्य आदि का कारक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार, पुष्य नक्षत्र में आने से गुरु के शुभ प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। जानें गुरु पुष्य गोचर से किन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ।
Guru nakshatra gochar 2026 lucky zodiac signs: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत शुभ और प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। 18 जून 2026 को गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और इस नक्षत्र में 18 अगस्त 2026 तक विराजमान रहेंगे। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि और देवता स्वयं गुरु हैं। यह नक्षत्र सभी 27 नक्षत्रों का राजा माना जाता है। जब गुरु का पुष्य नक्षत्र में गोचर होता है, तो इसे विकास, समृद्धि और आर्थिक स्थिरता के साथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार, शनि के प्रभाव वाले पुष्य नक्षत्र में गुरु के आने से कुछ राशियों के जीवन में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को मिलेगा लाभ।
गुरु पुष्य नक्षत्र गोचर: क्या आपकी राशि है भाग्यशाली-
1.मिथुन राशि-
गुरु नक्षत्र गोचर से मिथुन राशि वालों को आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे आएंगे। खर्च में कमी आएगी। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार से शुभ समाचार मिल सकता है। नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है।
2. कर्क राशि-
कर्क राशि वालों को नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यक्षेत्र की परेशानियां खत्म होंगी और आपको लक्ष्यों में सफलता मिलेगी। धन का आवक बढ़ेगा, जिससे बैंक-बैलेंस बढ़ सकता है। जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आएगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। रोजी-रोजगार की तलाश करने वालों को सफलता मिलेगी। संतान का साथ मिलेगा।
3. मकर राशि-
मकर राशि वालों को पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। करियर में स्थिरता आएगी। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, जिनसे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। जीवनसाथी के साथ रिश्ता मजबूत होगा। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।
4. मीन राशि-
मीन राशि वालों को करियर में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं। अगर नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह समय उत्तम रहने वाला है। प्रेम-संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने की उम्मीद है। कुछ लोगों को नौकरी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
गुरु कृपा पाने के आसान उपाय-
- गुरु कृपा पाने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल, पीले वस्त्र और पीली मिठाई का दान करना लाभकारी माना जाता है।
2. मान्यता है कि गुरुवार व्रत करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है।
3. प्रतिदिन या गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना लाभकारी माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान