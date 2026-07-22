19 अगस्त से इन 3 राशियों की बढ़ेगी टेंशन, बुध के प्रभाव में आएंगे गुरु, राहत देंगे ये 2 उपाय
Guru nakshatra gochar 2026: गुरु निश्चित समय में अपनी राशि और नक्षत्र में परिवर्तन करते रहते हैं। अगस्त में गुरु अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करने से बुध के प्रभाव में आएंगे। जानें गुरु का नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों की मुश्किलें बढ़ा सकता है।
Guru gochar in ashlesha nakshatra 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु को शुभता का प्रतीक माना गया है। गुरु धन, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारक हैं। गुरु समय-समय पर अपनी चाल में बदलाव करते हैं और मेष से लेकर मीन राशि पर अपना प्रभाव डालते हैं। इस समय गुरु पुष्य नक्षत्र में हैं और अगस्त में बुध के अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर 19 अगस्त को होगा और यह 31 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। बुध और गुरु का संबंध सम यानी तटस्थ है। बुध ग्रह गुरु को सम भाव यानी न ही शत्रु और न ही मित्र मानता है। जबकि गुरु की दृष्टि से बुध शत्रु हैं। अगस्त में बुध के स्वामित्व वाले नक्षत्र में गुरु आएंगे, जिससे गुरु पर बुध का प्रभाव होगा। गुरु के अश्लेषा नक्षत्र परिवर्तन का कुछ राशियों पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से बुध के नक्षत्र में गुरु के आने से किन तीन राशियों की टेंशन बढ़ेगी और कौन-से उपाय राहत प्रदान कर सकते हैं।
19 अगस्त से गुरु इन 3 राशियों की बढ़ाएंगे टेंशन: जानें प्रभाव और राहत के जानें उपाय
1. मेष राशि-
गुरु के नक्षत्र परिवर्तन से मेष राशि वालों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस समय आपको धन हानि के संकेत हैं। इसलिए रुपए-पैसों से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। रोजी-रोजगार में तरक्की पाने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। व्यापारिक स्थिति कमजोर रहेगी। खर्चों में वृद्धि होने से मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। सुखों में कमी का अनुभव करेंगे। परिवार से जुड़े मामले हो सकते हैं।
2. कर्क राशि-
कर्क राशि के लिए यह समय अच्छा नहीं कहा जाएगा। इस समय आपको नौकरी संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव के संकेत हैं। अकेलेपन का एहसास हो सकता है। परिवार में अनबन या गलतफहमी हो सकती है। जीवनसाथी की फीलिंग्स को नजर अंदाज नहीं करें, वरना रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है। व्यापार में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। किसी नए काम की शुरुआत से बचें।
3. वृश्चिक राशि-
वृश्चिक राशि के लिए यह समय अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, इसलिए भाग्य के भरोसे कोई काम नहीं करें। मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। व्यापार में नुकसान के संकेत हैं। नौकरी में अड़चनें आएंगी। सरकारी तंत्र परेशान कर सकता है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ बहस से बचें। नकारात्मकता आपके आसपास छाई रहेगी। अज्ञात भय सताएगा। वाहन प्रयोग में विशेष सावधानी बरतें।
गुरु कृपा पाने के लिए करें ये उपाय-
1. गुरु कृपा पाने के लिए गुरुवार को भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें और व्रत करें।
2. गुरु के अशुभ प्रभाव कम करने के लिए गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान