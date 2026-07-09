Guru Gochar 2026: 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में रहेंगे उच्च के गुरु, इन 5 राशियों को मिल सकते हैं बड़े मौक
Guru Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु ग्रह 31 अक्टूबर 2026 तक अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे। इस दौरान मेष, वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को करियर, कारोबार, धन, शिक्षा और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं।
वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह को ज्ञान, भाग्य, धन, संतान, विवाह और सुख-समृद्धि का कारक माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, गुरु इस समय अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान हैं और 31 अक्टूबर 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। माना जाता है कि कर्क राशि में गुरु सबसे मजबूत स्थिति में होते हैं। ऐसे में इस दौरान कई राशियों के लिए करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि किसी भी गोचर का अंतिम प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली और ग्रह दशा पर भी निर्भर करता है।
इन 5 राशियों को मिल सकता है लाभ
मेष राशि- मेष राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में आगे बढ़ने का हो सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। कारोबार में भी नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का प्रभाव लाभकारी माना जा रहा है। कारोबार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों का फायदा मिल सकता है। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। परिवार का सहयोग मिलेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
कर्क राशि- गुरु आपकी ही राशि में उच्च के हैं, इसलिए यह समय आपके लिए खास माना जा रहा है। आत्मविश्वास बढ़ सकता है। करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मान-सम्मान में भी बढ़ोतरी होने के योग हैं।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा और करियर में सफलता के अवसर बन सकते हैं। कारोबार में विस्तार की योजना आगे बढ़ सकती है। यात्रा से भी लाभ मिलने की संभावना रहेगी।
मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह समय रचनात्मक कार्यों और आर्थिक मामलों में शुभ माना जा रहा है। निवेश सोच-समझकर करने पर भविष्य में अच्छा लाभ मिल सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और लंबे समय से रुका कोई काम पूरा हो सकता है।
क्या कहते हैं ज्योतिष?
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, गुरु जब कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो ज्ञान, भाग्य, शिक्षा, धन और पारिवारिक सुख से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम देने की क्षमता रखते हैं। हालांकि इसका असर हर व्यक्ति पर समान नहीं होता। किसी भी जातक के जीवन में गुरु गोचर का वास्तविक प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, महादशा और अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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