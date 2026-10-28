2 दिन बाद चमकेगी इन राशियों की किस्मत, जनवरी तक गुरु दिलाएंगे खूब धन लाभ
गुरु 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, गुरु के इस गोचर से मेष, कर्क और धनु राशि के जातकों को आर्थिक लाभ और करियर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। गुरु 13 दिसंबर को सिंह राशि में वक्री होंगे और 25 जनवरी 2027 को वक्री अवस्था में वापस कर्क राशि में लौटेंगे।
Guru Gochar 2026: गुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, इस दिन गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु के इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में अच्छा रह सकता है। नौकरी करने वालों को तरक्की के मौके मिल सकते हैं, वहीं कारोबार से जुड़े लोगों को भी फायदा होने की उम्मीद रहेगी। गुरु 25 जनवरी 2027 तक सिंह राशि में रहेंगे। ऐसे में इस अवधि को मेष, कर्क और धनु राशि वालों के लिए खास माना जा रहा है।
मेष राशि वालों को हो सकता है धन लाभ
मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर कई मामलों में सकारात्मक रह सकता है। कामकाज में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। लंबे समय से किसी नए काम की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। आर्थिक मामलों में भी सुधार के संकेत हैं।
कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति में हो सकता है सुधार
कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन आर्थिक मामलों में अहम माना जा रहा है। आय बढ़ाने के नए रास्ते मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को काम में मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है। कारोबार करने वालों को भी नए अवसर मिल सकते हैं।
धनु राशि वालों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते
धनु राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर भाग्य का साथ दिलाने वाला माना जा रहा है। लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में स्थिति बेहतर होने की उम्मीद रहेगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जातकों को भी मेहनत का फल मिलने की संभावना है।
जनवरी तक रहेगा गुरु के गोचर का यह चरण
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, गुरु 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 13 दिसंबर को इसी राशि में वक्री होंगे और 25 जनवरी 2027 को वक्री अवस्था में वापस कर्क राशि में आ जाएंगे। यानी सिंह राशि में गुरु का यह पहला चरण करीब तीन महीने का रहेगा। इस दौरान अलग-अलग राशियों पर इसका असर उनकी चंद्र राशि और कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग हो सकता है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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