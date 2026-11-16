साल के आखिर में गुरु की एक और चाल बाकी, दिसंबर में गुरु बदलेंगे? किन राशियों के लिए शुभ
guru ke asar:साल के आखिर में आखिर गुरु फिर से बदलने वाले हैं अपनी चाल, पढ़ें राशियों पर असर और क्या बदलाव आएंगे।
गुरु का सिंह राशि में गोचर तो हो गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि गुरु की अभी एक और चाल बाकी है। गरु दिसंबर में अपनी चाल बदलने वाले हैं। गुरु सिंह राशि में रहकर ही वक्री होंगे। आपको बता दें कि अतिचारी चाल चल रहे गुरु वक्री भी काफी लंबे समय के लिए हो रहे हैं। इस साल दिसंबर से लेकर अप्रैल तक गुरु वक्री रहेंगे। आपको बता दें कि गुरु 13 दिसंबर 2026, रविवार को वक्री हो रहे हैं। इसी अवस्था में गुरु अप्रैल 13, 2027 तक रहेंगे। आने आने वाले साल 2027 में गुरु वक्री रहेंगे, इस कारण गुरु की चाल अप्रैल तक प्रभावित रहेगी औरइसके शुभ फलों में कमी आएगी। आइए जानें गुरु जब वक्री होते हैं तो राशियों पर क्या असर होता है और इसका राशियों पर क्या असर होता है?
क्या होता है जब गुरु वक्री होते हैं?
जब गुरु वक्री होता है तो गति धीमी होती है, वो वक्री चाल नहीं चलता है, इस दौरान उस ग्रह के शुभ फलों में कमी आती है। लेकिन आंतरिक तौर पर लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं। आपको बता दें कि अध्यात्म, शिक्षा, संतान, भाग्य, ज्ञान, विस्तार, धर्म, ये सभी चीजें गरु देते हैं, इनके कारक माने जाते हैं। जब गुरु वक्री होते हैं तो लोग अपने मन में खास तौर पर जीवन के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। ये लोग दिखावे से दूर रहते हैं।
गुरु वक्री का किस राशि पर क्या रहेगा असर?
कर्क राशि के लिए गुरु का वक्री होना अच्छा
कर्क राशि वालों के लिए गुरु की वक्री चाल शुभ मानी जा रही है। आपकी कोई पुरानी डील अभी ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा कोई काम ना लें जिसके आप एक्सपर्ट नहीं है। आपको चीजों को आत्मविश्वास से लेना है और ये आपका हाई रहेगा। वहीं बिजनेस आपका चल निकलेगा। जो चीजें काफी लंबे समय से पेंडिग थी, वो इस समय लाभ दे सकती हैं। गुरु आपको भाग्य का साथ देंगे, इसलिए आपके लिए चीजें अपने आप हो जाएंगी, आपको अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ेगा।
कन्या राशि के लिए अच्छा समय है?
कन्या राशि वालों के लिए गुरु की वक्री अच्छा और शुभ समय लेकर आ रही है। आप अगर सोच रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी, तो इस समय मिलने के चांस अधिक हैं। आपका साइस इस समय हाई पर रहेगा। कुछ बड़ा खरीद सकते हैं और कुछ बड़ा सोच सकते हैं।
मीन राशि के लिए भी समय उत्तम
मीन राशि वालों के लिए गुरु की वक्री चाल अच्छे रिजल्ट ला सकती है। आपके लिए लाइफ में जो चीजें खराब हैं, उन पर थोड़ा फोकस करें, आपका इसका हल मिलेगा। आपकी मेहनत ऑफिस में पहचानी जाएगी। लाइफ में खुशनुमा चीजें मिलेंगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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