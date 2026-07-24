12 दिन बाद बनेगा दुर्लभ गजलक्ष्मी राजयोग, 22 अगस्त तक कन्या समेत इन 4 राशियों को धन लाभ
Jupiter Mercury Conjunction in Cancer 2026: 5 अगस्त को गुरु और बुध की युति कर्क राशि में होने वाली है जिससे गजलक्ष्मी राजयोग बनेगा। इस राजयोग का लाभ मिथुन समेत कन्या, मकर और मीन राशि वालों को मिलेगा।
Gajalakshmi Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे राजयोग बनते हैं जो लंबे समय तक के लिए फायदा देकर जाते हैं। इन्हीं में से एक योग है गजलक्ष्मी राजयोग। कर्क राशि में जब जब गुरु और बुध की युति होती है तब ये राजयोग बनता है जिसे शास्त्र में बहुत शुभ माना जाता है जोकि सुख-समृद्धि देने वाला योग माना जाता है। एक बार फिर से योग 5 अगस्त को बनने जा रहा है जोकि 22 अगस्त तक सक्रिय रहने वाला है यानी आज से 12 दिन बाद इस राजयोग का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार गजलक्ष्मी राजयोग का लाभ मिथुन, कन्या, मकर और मीन राशि वालों को मिलेगा।
गुरु की स्थिति
गुरु इस समय चंद्रमा की राशि कर्क में विराजमान हैं। इस राशि में उनका गोचर बीते 2 जून को हुआ था। यहां पर गुरु 31 अक्टूबर तक रहने वाले हैं।
बुध की स्थिति
बात करें बुध की तो इस वक्त वो मिथुन राशि में हैं। इसी महीने 7 जुलाई को ही इस राशि में बुध ने प्रवेश किया है जहां वो 5 अगस्त तक रहेंगे। इसी दिन बुध कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं और 22 अगस्त तक यही रहने वाले हैं। इसके बाद बुध का गोचर सिंह राशि में होगा।
गजलक्ष्मी राजयोग का ऐसे मिलेगा लाभ-
मिथुन राशि
गुरु और बुध की युति से मिथुन राशि वालों को पैसों के मामले में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कहीं से रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना बनेगी। बचत भी ठीक से होने लगेगी। वहीं नौकरी और बिजनेस के मामले में भी लाभ मिलेगा। लोगों पर आप की बात का असर होगा। परिवार में भी खुशी का माहौल बनेगा। वहीं हर मामले में अपनों का फुल सपोर्ट भी मिलेगा।
कन्या राशि
कन्या राशि वाले भी गजलक्ष्मी राजयोग का लाभ उठाएंगे। इस दौरान कमाई बढ़ सकती है। पैसों से जुड़े मामले में आपके फेवर में ही आएंगे। इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं। वहीं किसी पुराने इन्वेस्टमेंस्ट से भी लाभ मिलेगा। लंबे समय से जिस चीज का इंतजार था उसमें सफल होंगे। मेहनत का पूरा-पूरा फल मिलेगा। कुल मिलाकर 5 से 22 अगस्त का समय कन्या राशि वालों के लिए अच्छा साबित होगा।
मकर राशि
कर्क राशि में गुरु और बुध की युति का लाभ मकर राशि वालों को भी मिलेगा। इस योग से बिजनेस और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव दिखेगा। वहीं साझेदारी काम अच्छा मुनाफा देंगे। पार्टनर का सपोर्ट हर चीज में मिलता दिखेगा। ऐसे में रिश्तों में मजबूती आएगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम की वजह से नई पहचान मिलेगी।
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए भी 5 अगस्त के बाद वाला समय फेवर में रहने वाला है। अचानक से धनलाभ का मौका बन सकता है। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को अच्छी खबर मिलने की संभावना है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा दे चुके हैं उन्हें सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से कोई खुशी जरूर मिलेगी। ऐसे में घर-परिवार का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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