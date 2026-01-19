Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्र का कल दूसरा दिन, बन रहा ये खास योग
Gupt Navratri in January 2026:नवरी तक है। मंगलवार को गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि में गुप्त रूप से किया गया। पूजन-पाठ कार्यसिद्धि के लिए विशेष फल देता है।
सनातन धर्म में नवरात्रि के साथ ही गुप्त नवरात्रि का भी महत्व है। गुप्त नवरात्रि माघ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी पर्यंत रहती है। इस बार 19 जनवरी दिन सोमवार से 27 जनवरी तक है। मंगलवार को गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि में गुप्त रूप से किया गया। पूजन-पाठ कार्यसिद्धि के लिए विशेष फल देता है। वैसे गुप्त नवरात्र को मंत्र पूजा के लिए खास माना जाता है। वर्ष में चार नवरात्रि होती हैं, जिनमें माघ व आषाढ़ की दो नवरात्रि गुप्त कही जाती हैं। तंत्र-मंत्र साधना के लिए यह काल सर्वोत्तम माना गया है। कुछ लोग गुप्त नवरात्र में व्रत रखते हैं। इसमें कलश स्थापना होती है, जैसे आश्विन व चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना कर विधि-विधान से पाठ व पूजा करने की परंपरा है, वैसे। इसके अलावा गुप्त नवरात्र में तंत्र मंत्र साधना अधिक फलदायी मानी जाती है।
20 जनवरी को शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है जो 21 जनवरी की सुबह 2 बजकर 42 मिनट तक रहेगी। मंगलवार को चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे। सूर्योदय 7 बजकर 14 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 5 बजकर 50 मिनट पर होगा। इस दिन द्विपुष्कर योग दोपहर 1 बजकर 6 मिनट से 21 जनवरी की सुबह 2 बजकर 42 मिनट तक है।
सायंकाल आरती में कपूर के साथ लवंग डालकर आरती करने से नकारात्मक ऊर्जा का क्षय व सुख-समृद्धि व शांति की प्राप्ति होती है। शतचंडी, सहस्रचंडी व लक्षचंडी अनुष्ठान से कामनापूर्ति की मान्यता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान ही वसंत पंचमी भी पड़ती है, जो इस बार 23 जनवरी शुक्रवार को है। यह नवरात्र के पांचवे दिन होती है। इसके साथ 27 जनवरी में गुप्त नवरात्र का समापन होगा।