Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gupt Navratri in January 2026 second day know shubh yog
Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्र का कल दूसरा दिन, बन रहा ये खास योग

Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्र का कल दूसरा दिन, बन रहा ये खास योग

संक्षेप:

 Gupt Navratri in January 2026:नवरी तक है। मंगलवार को गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि में गुप्त रूप से किया गया। पूजन-पाठ कार्यसिद्धि के लिए विशेष फल देता है।

Jan 19, 2026 03:53 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सनातन धर्म में नवरात्रि के साथ ही गुप्त नवरात्रि का भी महत्व है। गुप्त नवरात्रि माघ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी पर्यंत रहती है। इस बार 19 जनवरी दिन सोमवार से 27 जनवरी तक है। मंगलवार को गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि में गुप्त रूप से किया गया। पूजन-पाठ कार्यसिद्धि के लिए विशेष फल देता है। वैसे गुप्त नवरात्र को मंत्र पूजा के लिए खास माना जाता है। वर्ष में चार नवरात्रि होती हैं, जिनमें माघ व आषाढ़ की दो नवरात्रि गुप्त कही जाती हैं। तंत्र-मंत्र साधना के लिए यह काल सर्वोत्तम माना गया है। कुछ लोग गुप्त नवरात्र में व्रत रखते हैं। इसमें कलश स्थापना होती है, जैसे आश्विन व चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना कर विधि-विधान से पाठ व पूजा करने की परंपरा है, वैसे। इसके अलावा गुप्त नवरात्र में तंत्र मंत्र साधना अधिक फलदायी मानी जाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

20 जनवरी को शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है जो 21 जनवरी की सुबह 2 बजकर 42 मिनट तक रहेगी। मंगलवार को चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे। सूर्योदय 7 बजकर 14 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 5 बजकर 50 मिनट पर होगा। इस दिन द्विपुष्कर योग दोपहर 1 बजकर 6 मिनट से 21 जनवरी की सुबह 2 बजकर 42 मिनट तक है।

सायंकाल आरती में कपूर के साथ लवंग डालकर आरती करने से नकारात्मक ऊर्जा का क्षय व सुख-समृद्धि व शांति की प्राप्ति होती है। शतचंडी, सहस्रचंडी व लक्षचंडी अनुष्ठान से कामनापूर्ति की मान्यता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान ही वसंत पंचमी भी पड़ती है, जो इस बार 23 जनवरी शुक्रवार को है। यह नवरात्र के पांचवे दिन होती है। इसके साथ 27 जनवरी में गुप्त नवरात्र का समापन होगा।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
gupt navratri
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने