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गुप्त नवरात्रि में करें इन 5 चीजों का दान, मां दुर्गा की बरसेगी विशेष कृपा, खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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गुप्त नवरात्रि 2026 में इन खास चीजों का दान करने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होगी और तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। गेहूं-चावल, आभूषण, तिल-गुड़, श्रृंगार सामग्री और दीपदान जैसे उपाय जानिए। मनोकामना पूरी करने के आसान और प्रभावशाली तरीके।

गुप्त नवरात्रि में करें इन 5 चीजों का दान, मां दुर्गा की बरसेगी विशेष कृपा, खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते

15 जुलाई 2026 से शुरू हुई आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 23 जुलाई तक चलेगी। यह समय मां दुर्गा की गुप्त साधना और विशेष कृपा पाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में दान का विशेष महत्व है। साधारण दान से अलग, इस दौरान गुप्त और श्रद्धापूर्वक किया गया दान बहुत जल्दी फल देता है। मां दुर्गा की कृपा से न सिर्फ मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि जीवन में तरक्की के नए रास्ते भी खुलते हैं।

गुप्त नवरात्रि में दान का महत्व

गुप्त नवरात्रि में दान को जितना गुप्त रखा जाए, उसका फल उतना ही अधिक मिलता है। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि इस अवधि में किया गया दान पूर्व जन्मों के पापों को कम करता है और सौभाग्य बढ़ाता है। दान करते समय मनोकामना मन में रखकर चुपचाप दान करना चाहिए। इससे मां दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती हैं।

गेहूं, चावल और जौ का दान

गेहूं, चावल और जौ का दान गुप्त नवरात्रि में सबसे शुभ माना जाता है। इसे ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को चुपचाप देना चाहिए। इस दान से घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है, आर्थिक तंगी दूर होती है और व्यापार में स्थिरता आती है। जो लोग नौकरी या बिजनेस में अटके हुए हैं, उनके लिए यह दान विशेष रूप से फलदायी साबित होता है।

आभूषण और शृंगार सामग्री का दान

आभूषण जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कंघी और मेहंदी का दान सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए। इससे वैवाहिक सुख बढ़ता है, पति-पत्नी के रिश्ते में मिठास आती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है। आभूषण का दान मां दुर्गा को विशेष रूप से प्रिय है। इसे गुप्त रूप से करने से और अधिक लाभ मिलता है।

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तिल और गुड़ का दान

तिल और गुड़ का दान गुप्त नवरात्रि में भाग्योदय के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। तिल पितरों को प्रसन्न करता है, जबकि गुड़ मां दुर्गा की कृपा बढ़ाता है। इससे आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है। जरूरतमंदों को यह दान चुपचाप देने से पुण्य की प्राप्ति होती है।

दीपदान और धन-वस्त्र का दान

मंदिर या पवित्र जगह पर दीपदान करना गुप्त नवरात्रि में अत्यंत शुभ है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता आती है। साथ ही अपनी सामर्थ्य अनुसार धन और वस्त्रों का दान भी करना चाहिए। यह दान व्यक्ति के कुल को सात पीढ़ियों तक लाभ पहुंचाता है और नए अवसरों के द्वार खोलता है।

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दान करते समय इन बातों का रखें ध्यान

दान हमेशा सच्ची श्रद्धा और गुप्त रूप से करना चाहिए। दान के समय मनोकामना मन में रखें और किसी को बताएं नहीं। दान की वस्तु साफ और अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। दान के बाद हाथ धोकर मां दुर्गा का नाम जपें। इन नियमों का पालन करने से दान का पूरा फल मिलता है और मां दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है।

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गुप्त नवरात्रि के इन दानों से ना सिर्फ मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आते हैं। इस पवित्र अवधि में सच्चे मन से दान करें, तो मां दुर्गा अवश्य प्रसन्न होंगी और तरक्की के नए रास्ते खोल देंगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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