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Gupt Navratri: दस महाविद्याओं की आराधना आज से, 23 जुलाई तक चलेंगे

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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गुप्त नवरात्र को तांत्रिक साधना के लिए खास माना जाता है। हालांकि ग्रहस्थ भी इनमें मां के लिए यज्ञ आदि कर सकते हैं।

Gupt Navratri: दस महाविद्याओं की आराधना आज से, 23 जुलाई तक चलेंगे

आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई तक चलेगी। नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व का समापन दुर्गा नवमी के साथ होगा। आमतौर पर गुप्त नवरात्र में माघ मास और आषाढ़मास में आते हैं, इनमें मां के दस विधाओं की पूजा की जाती है। यहां हम आपको बताएंगे कि मां की कौन सी दस महाविधाएं है। इसके अलावा शारदीय और चैत्र नवरात्र आते हैं जिनमें मां के नौ रूपों की अराधना की जाती है। इनमें कलश स्थापना होती है। ग्रहस्थ इन व्रतों को रखते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्र को तांत्रिक साधना के लिए खास माना जाता है। हालांकि ग्रहस्थ भी इनमें मां के लिए यज्ञ आदि कर सकते हैं।

कब से शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्र और कब तक चलेंगे?

पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। ये 23 जुलाई तक चलेंगे। आपको बता दें कि तांत्रिक ग्रंथों, जैसे मेरु तंत्र और डामर तंत्र में इन नौ दिनों का उल्लेख किया गया है और इन नौ दिनों को विशेष साधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है।

तांत्रिक और साधकों के लिए खास माने जाते हैं गुप्त नवरात्रि

उन्होंने बताया कि जहां सामान्य नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्याओं की आराधना का विधान है। यह साधना विशेष रूप से तांत्रिक साधकों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, हालांकि गृहस्थ भी नियम और श्रद्धा के साथ इसकी पूजा कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

देवी की दस महाविद्याएं कौन सी हैं?

गुप्त नवरात्रि में देवी की दस महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी कृपा पाने के लिए भक्त गुप्त साधनाएं करते हैं। आइए जानें कौन है दस महाविद्याएं। इनमें मां काली, तारा देवी, षोडषी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, और कमला देवी शामिल हैं। ये साधनाएं तंत्र-मंत्र से जुड़े साधक ही करते हैं।

ये भी पढ़ें:आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कल से, जान लें कलश स्थापना का उत्तम मुहूर्त और सरल विधि

मां किन नौ रूपों की भक्त करें पूजा

सामान्य भक्तों इन नौ दिनों में देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की ही पूजा करनी चाहिए। इनमें मां ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। पूजा करते समय दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। कई भक्त इन नौ दिनों में व्रत भी करते हैं। आपको बता दें कि इन नौ दिनों में विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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