मंदिर में बिना बताएं इन चीजों का करें गुप्त दान, सुख-समृद्धि के साथ होगी आर्थिक उन्नति

हिंदू धर्म ग्रंथों में दान की महिमा का वर्णन मिलता है। यह कार्य बेहद पुण्य वाला माना जाता है। खासकर धार्मिक स्थलों, गरीब व जरूरतमंद लोगों को दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। वहीं, गुप्तदान की बात करें, तो इसे महादान माना जाता है। गुप्त दान का मतलब है कि बिना किसी को बताए, निष्काम भाव से किया गया दान। शास्त्रों के अनुसार गुप्त दान का फल कई गुना अधिक माना जाता है।

गुप्तदान से ना सिर्फ देवी-देवताओं की कृपा मिलती है, बल्कि जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आज हम आपको 5 ऐसे गुप्तदान के बारे में बताएंगे जिन्हें करने से महाफल व पुण्यफल की प्राप्ति होती है।

नमक व अन्न का दान

ऐसा माना गया है कि अन्न का दान यदि गुप्त रूप से किया जाए तो इससे उसका महाफल मिलता है। मंदिर में आप किसी भंडारे में गुपचुप अन्न दान कर सकते हैं। चावल, गेहूं, आटा, दाल, नमक या भोजन, यह सर्वश्रेष्ठ गुप्त दान माना जाता है। मान्यता है कि इससे कभी अन्न की कमी नहीं होती है। धार्मिक मान्यतानुसार, भंडारे में आप नमक का दान कर सकते हैं। लेकिन, इसे गुप्त रखें तो महा पुण्‍य प्राप्‍त होता है। नमक सस्‍ता भी होता है। लिहाजा, इस दान को अवश्य करें धन-समृद्धि बढ़ती है।

माचिस व चमेली के तेल का दान

आप मंगलवार या शनिवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाकर माचिस का गुप्त दान कर सकते हैं। इससे आपको नजर दोष से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का गुप्त दान कर सकते हैं। इससे बजरंगबली की कृपा जातक पर रहती है और मंगल ग्रह का दुष्प्रभाव भी कम होता है।

लोटे व आसान का दान

शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आप किसी शिव जी के मंदिर में लोटे का गुप्त दान भी कर सकते हैं। मंदिर में आसन का गुप्त रूप से दान करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। मंदिर में आप लाल रंग के आसन दान करें। मान्यता है कि मंदिर के आसन का इस्तेमाल जितने अधिक लोग करेंगे, उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी।

दीपदान

आपने दीपदान के बारे में काफी सुना ही होगा। अगर आप किसी मंदिर में बिना किसी के नजर में आएं दीपदान करें तो आपको इसका खूब लाभ मिलता है। इससे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। करियर में तरक्की होती है। साथ ही ग्रह दोष भी खत्म होते हैं। मंदिर में दीपक, बाती का गुप्त दान करने से जीवन में अंधकार दूर होता है।

वस्त्र व दवाइयों का दान

जरूरतमंदों को नए या साफ कपड़े बिना नाम बताए दें। इससे अहंकार समाप्त होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं, गरीब या बीमार व्यक्ति को दवा दिलाना गुप्त दान का श्रेष्ठ रूप है, इससे बड़ा पुण्य मिलता है।

गुप्त दान करते समय ध्यान रखें ये बातें

- दान हमेशा अपनी क्षमता अनुसार करें।

- किसी को बताने या दिखावे से बचें।

- दान करते समय मन में कोई इच्छा या अहंकार न रखें।

- सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करें।