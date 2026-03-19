Gudi Padwa 2026 wishes: गुड़ी की तरह आपका मान-सम्मान ऊंचा रहे, गुड़ी पड़वा पर अपनों को भेजे ये शुभ संदेश
gudi padwa 2026 wishes: गुड़ी पड़वा में 'गुड़ी' का अर्थ होता है विजय ध्वज और 'पड़वा' का मतलब है प्रतिपदा यानि पहला दिन। इस दिन लोग अपने घरों के बाहर गुड़ी लगाते हैं, जो जीत, समृद्धि और शुभता का प्रतीक होता है। इस दिन लोग अपनों को गुड़ी पड़वा की बधाई संदेश भेजते हैं।
आज यानी 19 मार्च को गुड़ी पड़वा का पर्व है, जिसे बेहद पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक यह पर्व चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। इस दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो जाती है। वैसे यह पर्व मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है, जबकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसी दिन को उगादी के रूप में मनाते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले शरीर पर तिल का तेल और उबटन लगाकर स्नान किया जाता है। स्नान के बाद लोग नीम के पत्ते खाते हैं, क्योंकि यह खून को शुद्ध करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक माना जाता है। गुड़ी पड़वा में 'गुड़ी' का अर्थ होता है विजय ध्वज और 'पड़वा' का मतलब है प्रतिपदा यानि पहला दिन। इस दिन लोग अपने घरों के बाहर गुड़ी लगाते हैं, जो जीत, समृद्धि और शुभता का प्रतीक होता है। इस दिन लोग अपनों को गुड़ी पड़वा की बधाई संदेश भेजते हैं। अगर आप भी अपने परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों को गुड़ी पड़वा का शुभ संदेश भेजना चाहते हैं,तो नीचे कुछ शुभ संदेश दिए गए हैं, जिन्हें आप साझा कर सकते हैं।
1. जीवन में नीम की कड़वाहट आपको धैर्य सिखाए,
और गुड़ की मिठास आपके जीवन में खुशियां भर दे,
ईश्वर करे आपकी सफलता का परचम हर दिशा में लहराए।
गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
2. पुरानी यादों को पीछे छोड़कर, नई उम्मीदों से गुड़ी सजाएं,
गुड़ी पड़वा की यह सुबह आपके जीवन में नई ऊर्जा और उमंग लेकर आए।
गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
3. कोयल की मीठी आवाज गूंजे,
प्रकृति रंगों से सजी नजर आए,
चैत्र नवरात्रि की हो रही है शुरुआत,
गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
4. बीती बातों को समेटकर,
नए साल का करें स्वागत,
खुशियों से भर जाए जीवन,
ऐसी हो गुड़ी पड़वा की शुरुआत।
गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
5. नई सुबह, नया दिन लेकर आए खुशियों की सौगात,
आइए मिलकर मनाएं यह पावन पर्व,
और करें दुआ कि हमेशा साथ बना रहे।
गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
6. गुड़ी पड़वा का त्योहार सौभाग्य, धन और समृद्धि लेकर आए,
आपके जीवन में खुशियों की बहार छा जाए।
गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
7. गुड़ी की तरह आपका मान-सम्मान ऊंचा रहे,
नए साल में हर किसी को खुशियों की उड़ान मिले,
आपकी झोली सफलता और समृद्धि से भर जाए,
यही हमारी प्रभु से कामना है।
गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
8. गुड़ी पड़वा पर पूरे उत्साह से नए साल का स्वागत करें,
नई उमंग और नई तरंग के साथ जीवन में खुशियों की शुरुआत हो,
साल का हर दिन आपके लिए मंगलमय और खुशहाल बने।
गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
10. आपको गुड़ी पड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं!
यह नया साल आपके जीवन में सफलता और अपार खुशियां लेकर आए।
गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
11. इस पावन अवसर पर हार्दिक बधाई!
ईश्वर आपके जीवन को प्रेम, धन और उत्तम स्वास्थ्य से भर दें।
गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
12. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं,
आपको हर क्षेत्र में सच्ची खुशी और सफलता प्राप्त हो।
गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान