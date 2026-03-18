Gudi Padwa 2026 Wishes: गुड़ी पड़वा के लिए बेस्ट 15 विशेज यहां देखें, अपनों को खास अंदाज में भेजें शुभकामनाएं
Gudi Padwa Wishes in Hindi: गुड़ी पड़वा का त्योहार कल यानी 19 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। इस खास मौके पर अपनों को भेजने के लिए अगर आप अच्छे मैसेज की तलाश में हैं तो नीचे पढ़ें 15 ऐसी विशेज जो बेहद ही खास हैं।
Gudi Padwa Wishes 2026: कल का दिन बेहद ही खास है। कल गुड़ी पड़वा है। इस त्योहार को महाराष्ट्र के लोग पूरे उल्लास और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस खास मौके पर लोग ध्वज जैसे दिखने वाले गुड़ी की स्थापना करते हैं। इसकी पूजा करते हुए लोग अपने लिए सुख-समृद्धि का वरदान मांगते हैं। इस दिन को हिंदू धर्म में नए साल के प्रतीक के रूप में देखते हैं। साथ ही इस दिन कई स्वाष्दिट पकवान बनते हैं। वहीं इस दिन लोग अपनों को गुड़ी पड़वा की बधाई भी देते हैं। अगर आप भी अपनों के लिए गुड़ी पड़वा की बधाई के लिए अच्छे मैसेज की तलाश में हैं तो यहां पढ़ें 15 खास संदेश-
गुड़ी पड़वा के लिए पढ़ें 15 सबसे खास मैसेज-
1. गुड़ी पड़वा के इस पावन मौके पर आपकी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो। ये नया साल आपके लिए नई उम्मीदें और खुशियां लेकर आए। आप सफलता की हर सीढ़ी पर आसानी के आगे बढ़ते जाए। आपको और आपके परिवार को गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
2. गुड़ी पड़वा का यह शुभ मौका आपके जीवन में खुशियों की नई रोशनी भर दे। आपका हर दिन अबसे खास बन जाए और आपको वो सब मिले जो आप चाहते हैं। आपको और आपके परिवार को गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
3. इस गुड़ी पड़वा पर भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आपकी जिंदगी में कभी भी दुख की परछाई भी ना पड़े और हर कदम पर आपको बस सफलता ही मिले। नव वर्ष मंगलमय हो। आपको और आपके परिवार को गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
4. भगवान करें कि ये नया वर्ष आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई सोच और नई उपलब्धियों लेकर आए और आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहें। आपको और आपके परिवार को गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
5. इस पावन त्योहार के दिन आपकी जिंदगी में सुख-समृद्धि और खुशियों की बहार आए। आपके सभी काम अबसे सफल हों और हर दिन मंगलमय हो। आपको और आपके परिवार को गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
6. गुड़ी पड़वा के इस खास और पवित्र दिन पर आपके घर में खुशियों का आगमन हो और जिंदगी में हमेशा सकारात्मकता बनी रहे। आपको और आपके परिवार को गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
7. नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। गुड़ी पड़वा पर आपको सफलता और तरक्की मिले। आपको और आपके परिवार को गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
8. गुड़ी पड़वा के इस शुभ दिन पर आपकी जिंदगी में प्रेम, शांति और समृद्धि आए और अबसे आपका हर सपना साकार हो। आपको और आपके परिवार को गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
9. इस नए साल की शुरुआत आपके जीवन में नई उम्मीदों और नई सफलताओं के साथ हो। आपको और आपके परिवार को गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
10. भगवान आपको हर मुश्किल से बचाएं और आपके जीवन को नए अवसरों और खुशियों से भर दें। आपको और आपके परिवार को गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
11. गुड़ी पड़वा के इस शुभ मौके पर यही कामना है कि आपके लिए अब सफलता के नए द्वार खुलें और हर दिन खुशियों से भरा हो। आपको और आपके परिवार को गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
12. इस नव वर्ष में आपके सभी अधूरे सपने पूरे हो जाए और आप जिंदगी में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। आपको और आपके परिवार को गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
13. आपके जीवन में अबसे हर दिन खुशियों का नया रंग लेकर आए और हर पल सफलता से भरा हो। आपको और आपके परिवार को गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
14. गुड़ी पड़वा का ये पावन मौका आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई उमंग लेकर आए। हर दिन आपके लिए शुभ और मंगलमय हो। आपको और आपके परिवार को गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
15. गुड़ी पड़वा के इस पावन मौके पर आपकी जिंदगी से सारे कष्ट मिट जाए। आप हमेशा ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहें और सफलता आपके कदम चूमे। आपको और आपके परिवार को गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें